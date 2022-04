Los abogados sin experiencia cotizan al alza: estos son los perfiles más buscados

Sueldos. Las exigencias de los bufetes con los recién graduados contrastan con las pobres condiciones económicas a la que se enfrentan muchos abogados jóvenes. Según el último informe del Colegio de la Abogacía de Madrid, el salario de los letrados con menos de un año de experiencia oscila entre los 12.000 y 18.000 euros al año, lo que en el mejor de los casos se traduce en una retribución de unos 1.260 euros al mes sin pagas extras. Aquellos con hasta tres años de experiencia pueden alcanzar la barrera de los 24.000 euros, mientras que solo los que tengan entre tres y cinco años de antigüedad pueden acceder al rango de entre 24.000 y 30.000 euros.

Prácticas profesionales. Las becas sin remunerar también están a la orden del día en el mundo de los letrados. “Las prácticas de grado curriculares no suelen conllevar una remuneración, salvo en grandes despachos y principales consultoras”, señala Beatriz Vila, directora del máster de acceso a la abogacía de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. En algunas de las grandes firmas, apunta, las prácticas curriculares de grado no son remuneradas; sin embargo, sí se remuneran las extracurriculares. “Por norma general, los despachos de pequeño y mediano tamaño no remuneran las prácticas de grado o como mucho dan una remuneración simbólica, pues entienden que la formación que se le va a dar al alumno lleva inmersa la remuneración”, atestigua la profesora.