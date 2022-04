El repunte de la morosidad amenaza con el cierre a 600.000 empresas

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, alertó esta mañana de la llegada de una tormenta económica perfecta que puede provocar un alargamiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las grandes empresas, un incremento de la morosidad tanto pública como privada y el cierre de 600.000 empresas. “En la anterior recesión una de cada tres empresas que desaparecieron lo hicieron por algún motivo relacionado con la morosidad y en esta la cifra puede ser mayor si no se toman medidas contundentes”, recalcó tras la celebración de la asamblea de la Plataforma, que representa a 1,5 millones de empresas y 4 millones de trabajadores.

En su opinión, uno de los aspectos más preocupantes es el rediseño de los créditos ICO porque las empresas que no cumplan con las devoluciones serán clasificadas como empresas en vigilancia e insolventes. “Existe preocupación porque ese cambio va a provocar que muchas no sean viables. En un escenario con una inflación de dos dígitos y con el precio del dinero al alza, cada vez que una gran empressa alargue los plazos de pago, no solo reduce la liquidez de los proveedores, si no a liquidar sus impuestos a un precio menor y a financiarse con un sobrecoste por la subida de los tipos de interés”, aseguró Cañete.

Para tratar de evitar esa tormenta perfecta, el presidente de la Plataforma propuso la implementación rápida de la Ley Crea y Crece, que busca la creación de mecanismos para crear y hacer crecer empresas, la puesta en marcha de un régimen sancionador para empresas morosas y no aportar financiación a empresas zombies. “No se deben utilizar recursos a salvar empresas que no son viables. Queremos que los recursos se concentren en garantizar la salvación de empresas viables”.

En la asamblea de la Plataforma estuvo presente Ferran Bel, diputado del PDCAT, que se comprometió a presentar durante el proceso de enmiendas a la Ley Crea y Crece una proposición para que el régimen sancionador a empresas morosas pueda entrar en vigor al mismo tiempo que se apruebe la nueva norma.