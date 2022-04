Nuevo rival para los AirPods: los ligeros y atractivos B&O Beoplay EX

No todos los auriculares del mercado son capaces de competir con los AirPods de Apple. Pero de vez en cuando aparecen algunos que por diseño y prestaciones son un hueso muy duro de roer para los de Cupertino. Y este es el caso de los B&O Beoplay EX que son un accesorio que tiene una excelente factura.

Con un acabado excepcional, donde se ha utilizado aluminio, plástico y vidrio para que el aspecto de estos cascos sea espectacular, hay que destacar que es un dispositivo que cuenta con almohadillas para conseguir la máxima comodidad posible (aunque se utilicen durante horas, que esa es precisamente la idea). El responsable de todo esto es el diseñador Thomas Bentzen, que ha conseguido también que el paso de cada auricular sea de solo seis gramos, por lo que son de lo mejor del mercado aquí.

No le falta de nada a estos auriculares

Un claro ejemplo de lo que decimos es que cuentan con protección frente al agua y polvo IP57, lo que te permite llevarlos puestos incluso cuando está lloviendo. Además, como ya es habitual en los auriculares que se denominan independientes, hay que destacar que se incluye una funda que combina con el color de los cascos que sirve como protección y, a la vez, de elemento de carga.

Y ya que hablamos de la batería, hay que decir que esta permite un uso continuado de hasta 21 horas (se reduce a las seis horas si no se tiene la funda a mano y se utiliza una de las virtudes de los B&O Beoplay EX: incluyen cancelación activa de ruido). En lo que tiene que ver con la carga, esta es rápida usando su puerto USB tipo C, pero también permiten el empleo de opciones inalámbricas debido a que es compatible con el estándar Q1.

Si te preguntas por la conectividad que ofrecen estos auriculares, existen excelentes noticias. La empleada es Bluetooth 5.2, lo que asegura una magnífica conectividad y soporte con los códecs de audio más utilizados como por ejemplo SBC, AAC y aptX Adaptive. Algo especialmente cuidado en este accesorio es que la rapidez del emparejamiento inicial y los posteriores es muy alta, se puede decir que es prácticamente instantánea.

Un buen sonido en los B&O Beoplay EX

Aparte de la cancelación de ruido activa antes mencionada, hay algunos detalles más que se deben conocer para comprobar que vas a disfrutar de un sonido cristalino y de alta precisión. Un ejemplo es que las unidades son de neodimio con unas dimensiones de 9,2 milímetros. Si a esto le sumas que las frecuencias que usan van desde los 20 a los 20.000 Hz, puedes estar más que seguro que podrás escuchar cualquier cosa con una definición espectacular (y sin sufrir distorsión alguna).

Lo cierto es que como se ha podido ver todo lo que ofrecen estos B&O Beoplay EX, les hace ser una gran opción en el mercado debido a un diseño diferencial y prestaciones que son de las mejores del mercado. En lo que tiene que ver con el precio que tienen estos cascos, ya se pueden conseguir en España por 399 euros en diferentes colores (antracita, dorado y negro). Competencia muy dura para Apple, no hay duda.