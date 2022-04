WhatsApp mejora el envío de documentos, ¿cómo lo conseguirá?

Se acaba de conocer una nueva opción que llega a WhatsApp, y que tiene que ver con la mejora a la hora de compartir archivos desde la aplicación para iOS y Android. Con ella se mejora la experiencia que tienen los usuarios y, por lo tanto, resulta de una excelente utilidad a la hora de utilizar esta función de la app de mensajería.

Una de las cosas que es bastante curiosa es que, al contrario de lo que suele suceder, la mejora se hereda de la versión para ordenador que tiene WhatsApp, que generalmente recibe las actualizaciones bastante tiempo después que en los dispositivos móviles. El caso es que desde ahora se podrá ver una mayor cantidad de información a la hora de compartir tanto documentos como archivos comprimidos.

La mejora que llega a WhatsApp

Lo que se ha podido ver en las versiones de prueba de iOS y Android permite conocer, aparte del porcentaje del proceso que se ha completado, una estimación del tiempo que falta para que se termine todo. La estimación se realiza tomando como referencia tanto el tamaño del archivo que se está usando como la velocidad de conexión que tiene en ese momento el terminal (que no es la misma si estás con una red WiFi que utilizando datos móviles).

Esto es algo que resulta de lo más útil, especialmente ahora que se sabe que se está probando que se pueden compartir ficheros de hasta 2 TB en WhatsApp (en Argentina, por ejemplo, esto ya es posible y los resultados que se están obteniendo son muy buenos). Evidentemente, si el archivo no es muy grande esto no es fundamental, pero de no ser así, la información del tiempo que queda es de lo más útil.

WABetainfo

Cómo se ve la información

La forma elegida es todo un acierto, ya que en burbuja que aparece en la pantalla del chat, al lado del porcentaje habitual que muestra la aplicación una vez que se envía un archivo, aparece el tiempo estimado en minutos y segundos). Por lo tanto, hablamos de una nueva etiqueta ETA que se lee perfectamente y que de un vistazo rápido se puede conocer lo que se tiene que esperar para recibir ese documento que se espera para trabajar o el vídeo que se grabó el fin de semana con los amigos.

Como hemos indicado, la mejora está en proceso de prueba, por lo que todavía no se puede disfrutar en la que tiene la inmensa mayoría de los usuarios instalada. Pero, eso sí, todo apunta a que esta nueva posibilidad será oficial junto con el mencionado aumento del tamaño de archivos que se pueden mandar entre usuarios en WhatsApp.