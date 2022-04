Macron contra Le Pen, las elecciones en Francia definirán la estabilidad europea

Este domingo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia y aunque las últimas encuestas apuntan a que el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, será reelegido, la ultraderecha de Marine Le Pen ha acortado distancias y aún podría dar una sorpresa de último minuto. Los analistas coinciden en que la asistencia a las urnas y el debate antes de la segunda vuelta del 24 de abril serán fundamentales para determinar el ganador. El actual contexto de incertidumbre económica y precios de la energía disparados hacen el resultado imprevisible. Así, Macron representa la continuidad, mientras una victoria de la ultranacionalista Marine Le Pen impulsaría cambios de calado a nivel europeo y tendría un impacto inevitable en los mercados.

Macron ha asumido un fuerte liderazgo en la integración europea y en la crisis de Ucrania y la posibilidad de una victoria de Le Pen ya ha puesto esta semana nerviosos a los inversores, como sucedió en las anteriores presidenciales durante la primavera de 2017. La prima de riesgo francesa ha alcanzado esta semana máximos no vistos desde el inicio de la pandemia, sobre los 56 puntos básicos, y el rendimiento del bono a una década se ha disparado a máximos de mayo de 2015.

👉🏻 https://t.co/G74OTZDHjV pic.twitter.com/WNvDFOTKte — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 8, 2022 Una publicación de campaña de Marine Le Pen en Twitter indica: "Te devolveré tu país, erradicando el islamismo y deteniendo la inmigración masiva".

La clave del repunte en los sondeos de Le Pen, que hasta hace unas semanas había sido relegada por el ultraderechista Eric Zemmour y el ultraizquierdista Jean Luc Mélenchon, estaría en la moderación de algunas de sus propuestas antieuropeas. No obstante, sus vínculos con el Gobierno de Vladimir Putin siguen jugando en su contra. Macron, por su parte, se ha visto debilitado recientemente por un escándalo relacionado con el gasto en consultorías de la compañía McKinsey durante su gobierno, aunque su papel en las negociaciones de paz en Ucrania le ha favorecido.

Una victoria de Macron representaría principalmente una conservación del statu quo. “Macron está presionando por una postura paneuropea y una respuesta a Rusia, incluida una respuesta fiscal conjunta a la crisis energética y más allá de eso, una reforma integral de las reglas fiscales”, aseguran desde Bank of América. Asimismo, el banco estadounidense afirma que “Macron sería el más amigable con los activos de la UE, mientras que otros candidatos podrían conducir a un aumento gradual de los riesgos de fragmentación europea”.

Propuestas para política interna Energía. Mientras Macron propone bonos para afrontar el encarecimiento de la energía, Le Pen ofrece recortes tributarios. Ambos pretenden potenciar la energía nuclear.

Pensiones. La edad actual de jubilación en Francia es 62 años. Le Pen quiere reducirla a 60 mientras Macron la quiere subir a 65.

Impuestos. Ambos pretenden reducir el impuesto a las herencias. Le Pen además ha propuesto eliminar el impuesto a la renta para los menores de 30.

En esta línea, desde la gestora Abrdn y el banco Goldman Sachs anticipan que si uno de los candidatos populistas resulta elegido, los activos franceses probablemente se verán afectados: “Esperaríamos ver una ampliación de los diferenciales de los bonos soberanos franceses y un rendimiento inferior de los valores de renta variable y de crédito de ámbito nacional”, afirman desde Abrdn. En Goldman calculan que una victoria de Le Pen llevaría la prima de riesgo a los 75 puntos básicos y causaría una caída del 2% del euro.

Desde la aseguradora francesa Axa auguran un crecimiento del PIB francés del 2,7% este año y del 1,0% el próximo si Macron sale reelegido, y lo argumenta por tres motivos:“Una economía relativamente cerrada e intensiva en servicios, su menor dependencia de los combustibles fósiles y la mitigación material de la política fiscal que amortigua los altos precios de la energía”.

Si la ultraderecha llega a dar la sorpresa, se esperan más cambios a nivel regional que nacional. “Marine Le Pen ya no quiere que Francia abandone la eurozona, por lo que el riesgo de ruptura de esta parece ser bajo. No obstante, haría más incierto el desarrollo económico. Se cuestionarán las políticas fiscales, cambiarán las relaciones diplomáticas, etc. No parece ser positivo para el crecimiento potencial europeo”, advierten desde la gestora La Française. El banco japonés Nomura, por su parte, predice que la elección de Le Pen podría hundir al euro hasta mínimos de 2016, a la vez que implicaría una posible salida del Francia del sistema energético europeo y una renegociación de los acuerdos Schengen.

La elección parlamentaria de junio también jugará un papel clave. En este sentido, Goldman Sachs anticipa que si el vencedor de las presidenciales no logra mayoría en junio, tendrá que modificar sus políticas para pactar con otras fuerzas políticas. Esto implicaría una desaceleración en el ritmo de las reformas, al tiempo que podría limitar la capacidad de aumentar el gasto público, pudiendo producir conflictos sociales y estancando el crecimiento francés.