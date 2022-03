GoPro Volta, un accesorio que triplica la batería de la HERO 10

La compañía GoPro ha anunciado un accesorio para sus cámaras HERO 10 que convierten a esta en la opción definitiva que debes comprar si eres de los que busca grabar en todo tipo de situaciones y, lo más importante, sin restricciones. Hablamos de GoPro Volta, un producto que se puede considerar un tres en uno.

Lo que decimos se debe a que son tres las funciones que incluye el dispositivo del que hablamos: trípode que cerrado hace la función de mango; batería externa que aumenta la autonomía de la cámara; y, además, también cumple como mando a distancia. Es decir, que la utilidad que tiene es excelente y, por lo tanto, es algo que antes o después acabarás por comprarte si tienes una GoPro HERO 10.

De las opciones antes mencionadas, la que destaca por encima del resto es la inclusión de una batería de 4.900 mAh que, según el propio fabricante, permite triplicar la autonomía de la cámara. Y no hablamos de cuando está en reposo, no, esto es así cuando se utiliza grabando a nada menos que a calidad 5K. Por cierto, este producto incluye un puerto USB tipo C para recargarse -algo que se completa desde cero al 60% en solo una hora- o conectar cualquier otro dispositivo que esté falto de energía

El resto de las funciones de GoPro Volta

La segunda por importancia, según nuestra opinión, es que, si deseas realizar fotos o grabar a distancia, este es un accesorio que te permite conseguirlo de forma muy efectiva. Para conseguirlo emplea comunicación Bluetooth, lo que es un seguro de vida en lo que tiene que ver con la fiabilidad. En el mango se incluye un botón para aprovechar esta posibilidad a una distancia que puede llegar a los 30 metros… Y, esto, te permite ser innovador con el uso que le das a la cámara deportiva.

GoPro

Finalmente, el mango, que posibilita montar la cámara GoPro HERO 10 sin problemas, resulta muy útil la hora de grabar en movimiento. Además, si se abre tiene dos patas adicionales que permite colocar con seguridad el conjunto para obtener unos resultados mucho más estables. Aparte de lo indicado, hay que decir que el accesorio cuenta con una rosca para colocarlo en un equipo de grabación tradicional. Por lo tanto, el lanzamiento de este producto es todo un acierto.

Precio del accesorio

Según ha comunicado el propio fabricante y se puede ver en su web, lo que se tiene que pagar es solo 129,99 euros para conseguir el dispositivo, lo que no está nada mal. Es importante mencionar que GoPro Volta es compatible también con la cámara HERO 9 Black, y lo cierto es que es una de esas compras que resultan imperdibles en el caso de utilizar habitualmente alguno de los productos que se pueden utilizar con este trípode multifunción.