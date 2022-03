¿Tu Apple Watch Series 7 carga lento? Tranquilo, no eres el único

La familia de relojes inteligentes de Apple arrasa en términos de ventas. El fabricante americano se ha convertido en la firma que más relojes vende a nivel mundial, gracias a un producto muy bien acabado y que, si conoces sus mejores trucos, podrás exprimir al máximo sus posibilidades. Aunque, si tienes un Apple Watch, te recomendamos que no lo actualices.

Más que nada porque los foros de Apple se han llenado de usuarios que se están quejando porque su reloj inteligente no ofrece la misma carga rápida que antes. Y todo apunta a que la culpa la tiene la reciente actualización a watchOS 8.5.

Una actualización de firmware que trae cambios significativos a este sistema operativo, como nuevos emojis o soporte de Control Universal para poder usarlo con toda clase de dispositivos. El problema es que la autonomía del Apple Watch Series 7 seguirá siendo la misma, pero la carga rápida ha dejado de funcionar.

No funciona la carga rápida del Apple Watch Series 7 tras actualizar a watchOS 8.5

Por si no lo sabías, el Apple Watch Series 7 sorprendió al ofrecer un sistema de carga rápida mucho más potente y que permitía cargar el 80% del dispositivo en unos 45 minutos. Pero ya no vas a disfrutar de esta función si has actualizado tu reloj inteligente.

ampliar foto Apple Watch Series 7 Unplash

Según varios usuarios, el problema tiene que ver con la actualización a watchOS 8.5, que está provocando que la carga rápida del Apple Watch Series 7 ya no funcione. Algunos usuarios reportan problemas a la hora de usar cargadores de terceros, mientras que otros clientes de la compañía americana indican que están sufriendo el mismo fallo pese a usar el cargador oficial de Apple.

Tal y como indican desde los foros de Apple “Después de actualizar el Apple Watch 7 a WhatchOS 8.5 dejó de cargarse rápidamente con Belkin BoostCharge PRO. Antes se cargaba muy rápido y ahora es muy muy lento (alrededor del 5% en una hora). ¿Alguna idea de cómo solucionar este problema? Gracias.”

La compañía de la manzana mordida no ha dicho nada al respecto, pero evidentemente es consciente de este problema, por lo que en breve lanzarán una actualización que solucione este molesto problema. Mientras tanto, lo único que podemos decirte es que te armes de paciencia si ya has actualizado el Apple Watch Series 7 a la última versión.