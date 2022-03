Miles de agricultores y ganaderos piden en Madrid intervenir el precio de la energía

Los convocantes de la masiva manifestación en defensa del mundo rural que tiene lugar este domingo en Madrid han dicho "basta" al Gobierno y han pedido ayudas urgentes al sector para asegurar su viabilidad, tras asegurar que esta movilización será solo el comienzo si no se les escucha. Las cooperativas agroalimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación Española de Caza, los criadores de toros de lidia y los regantes, además de la coalición que varias de ellas forman en la Alianza Rural, se han unido para reivindicar la importancia del sector en el panorama económico y social de España y un "futuro para el campo".

En declaraciones a los medios, recogidas por Efe, al comenzar la manifestación, han detallado el motivo por el que han salido a la calle en esta jornada con tractores, rehalas de perros de caza, caballos, ruido de trompetas y globos, en una marcha en la que los convocantes esperan reunir a más de 200.000 personas y sobre la que aún no hay cifras oficiales de participantes.

"El campo ha venido a decir basta ya de que nos chuleen desde el Gobierno y de que de pongan en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas", ha afirmado el presidente de Asaja, Pedro Barato. Barato ha apuntado que si el Gobierno no atiende a los requerimientos del rural, es porque es un "irresponsable" y que esta manifestación "no es el fin", sino "el comienzo de buscar las soluciones al mundo rural". Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha destacado que han venido a "pedir respeto" para el campo porque "no es posible que se tomen medidas en lo rural desde un despacho con ojos urbanos", además de reclamar un "plan de choque urgente" para hacer viable la rentabilidad de las explotaciones". Padilla ha solicitado que se intervenga en el precio de la energía, los combustibles y la materia prima, porque se están "arruinando", que se flexibilice la Política Agraria Común (PAC) y se acabe con la especulación.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien ha exigido que se acabe con la especulación porque los precios se han disparado. Ramos ha reclamado que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que los productores agrarios no puedan vender por debajo de lo que les cuesta producir. El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, ha hecho hincapié en que no es posible que un sector que produce alimentos para toda España y Europa esté en números rojos.