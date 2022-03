Netflix tiene un plan para que no se compartan cuentas, y no te gustará

Desde hace un tiempo se sabe que Netflix tiene la intención de acabar con una práctica extendida por parte de los usuarios: compartir sus credenciales con personas que no son miembros de la familia. Esto en un principio no le había preocupado en exceso a la plataforma, pero ahora parece ser que las cosas han cambiado y desea tomar cartas en el asunto.

¿Y cuál es la idea que han tenido? Pues no es algo precisamente novedoso, pero sí que suele ser efectivo: tocar el bolsillo de los usuarios. Según ha confirmado la propia compañía, a modo de prueba se experimentará con la posibilidad de añadir una pequeña cantidad en la factura mensual para poder compartir los datos con terceros que no comparten la vivienda familiar (como por ejemplo los amigos).

Dónde comienzan las pruebas

Para conocer si la idea que han tenido funciona, se han elegido tres mercados para comprobar si la efectividad es la esperada. Son los siguientes: Chile, Costa Rica y Perú. Si esto finalmente convence a Netflix, todo parece indicar que se tomará la decisión de implementar la nueva opción en el resto de los mercados en los que está presente el servicio de vídeo en streaming. Vamos, que esto es un aviso para navegantes.

Pexels

Lo que se hace concretamente es que los que tienen una cuenta Estándar y Premium pueden añadir lo que se denominan como usuarios subsidiarios (un máximo de dos) que pertenezcan a personas que no son del núcleo familiar. Así, podrán tener su propio perfil en el inicio de la sesión… siempre que se pague un pequeño añadido para que esto sea así. Un ejemplo es que en Costa Rica esta cantidad asciende a 2,99 dólares -el precio de una cuesta Estándar es de 12,99$). No parece una locura, pero lo cierto es que es un coste que hasta la fecha no existía y veremos cómo se lo toman los usuarios.

Algunas cosas que se deben tener en cuenta

La información que ha suministrado la propia Netflix no es especialmente completa, especialmente si se tiene en cuenta que todo se activará en pocas semanas. Un ejemplo es qué ocurrirá con los usuarios que tienen dos viviendas y van de una a otra de forma habitual. Tampoco se indica cómo se realizarán las revisiones para conocer si existe fraude en el uso de una cuenta, ya que para conseguirlo lo ideal sería revisar las IP de conexión, algo que habría que comunicar antes de hacerlo -y esto no se ha producido-.

Por cierto, aparte de todo lo indicado desde la plataforma, también han comunicado que en breve será posible transferir perfiles entre cuentas, lo que es positivo porque en más de una ocasión se desea hacer esto y no era posible. Este sí que es un buen añadido, la verdad.