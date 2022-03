Así será el próximo televisor Redmi de 100 pulgadas que presentarán muy pronto

Xiaomi se ha convertido en uno de los grandes referentes a la hora de comprar un televisor gracias a una familia de productos de lo más completa. Llevamos tiempo esperando que el fabricante presente una nueva Smart TV Redmi. Y ahora ya tenemos la confirmación de la existencia de un nuevo televisor.

No es la primera vez que te hablamos de un posible televisor Xiaomi. Hace unos días, ante el inminente lanzamiento de la serie Redmi K50, el CEO de la compañía publicó un teaser donde mostraba la silueta de otros dispositivos, entre los que se encontraban un router, un ordenador portátil y una Smart TV.

Ahora, a través de Bluetooth SIG, la agencia que se encarga de certificar este apartado técnico en cualquier dispositivo, hemos podido confirmar la existencia de un nuevo televisor Redmi de 100 pulgadas.

Qué podemos esperar de la nueva Smart TV Redmi de 100 pulgadas

Con número de modelo L100R8-Max, este modelo será una Smart TV de gran formato. Cabe recordar que las ventas de televisores de 65 y más pulgadas está en auge, incluso LG ha rebajado el precio de sus modelos de mayores dimensiones por este motivo, por lo que tiene toda la lógica del mundo que la firma asiática apueste por un tamaño de estas características.

ampliar foto Xiaomi Redmi Max Xiaomi

Además, todo apunta a que sería el sucesor del Redmi Smart TV 98 Max, un modelo con resolución 4K y que llegó al mercado el año pasado. Eso sí, seguirá siendo un modelo de precio comedido, ya que su pantalla tendrá una tasa de refresco de 60 Hz.

Siguiendo con las posibles características de este nuevo televisor inteligente Redmi de Xiaomi, podemos esperar unas prestaciones muy parejas a las de su predecesor, por lo que lo más probable es que cuente con un panel 4K de 100 pulgadas de diagonal y 192 zonas de iluminación. Su procesador será, con total seguridad, un MediaTek de 4 núcleos y llegaría acompañado de 4 GB de memoria RAM y entre 32 y 64 GB de almacenamiento interno.

Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, esta nueva Smart TV Xiaomi de 100 pulgadas contará con Android TV como sistema operativo.Respecto a su posible fecha de lanzamiento, de momento no podemos confirmar nada, aunque hay un evento programado para el día 17 de marzo donde casi con total probabilidad podrían presentar este nuevo televisor. Pero, hasta que no llegue la fecha del evento no podemos confirmar nada.