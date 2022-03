La OCDE pide subir impuestos a las eléctricas para compensar la subida de la luz

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado subir impuestos a las empresas eléctricas para poder aplicar una parte de esos ingresos a compensar la subida de la factura de la luz a los consumidores y empresas afectadas.

"Dados los beneficios de las empresas energéticas -asociados al fuerte incremento de los precios-, hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que están pagando las empresas de este sector y redirigir parte de ese dinero a medidas que amortigüen el impacto", ha defendido este lunes en Madrid su secretario general, Mathias Cormann, en declaraciones recogidas por Efe.

Durante su intervención en el foro de Nueva Economía, Cormann ha subrayado que esta medida ya ha sido aprobada por los Gobiernos de Italia y Rumanía, y prevé discutirla también hoy con el Ejecutivo español.

"Es algo que pensamos que los Gobiernos deben considerar", ha recalcado el máximo responsable de la OCDE en alusión al contexto actual, marcado por el ataque de Rusia a Ucrania.

Según sus estimaciones, en estas condiciones de mercado los beneficios de las empresas eléctricas pueden llegar a aumentar en 200.000 millones de euros, por lo que una subida de impuestos en estas circunstancias sería "una medida más que justificada" para ayudar a reducir la factura de la luz de los consumidores y los colectivos más vulnerables.

Cormann, que se reunirá hoy con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI, ha avanzado que con esta visita pretende también conocer de primera mano la propuesta de España a Bruselas para desacoplar el precio del gas del de la electricidad.

El secretario general de la OCDE ha destacado que el organismo se encuentra ya "centrado en ayudar a la reconstrucción y recuperación" de Ucrania tras la guerra, por lo que, en su opinión, ha llegado el momento "de pensar en un Plan Marshall" para Kiev que será diseñado con el conjunto de sus miembros.

Sobre el impacto que tendrá el conflicto en la economía española, Cormann ha apuntado que sus efectos directos serán "bastante bajos", ya que su exposición a Rusia y Ucrania es "limitada", aunque de forma indirecta le afecte de lleno la subida de los precios energéticos.

Además, ha señalado que sí son importantes las importaciones agrícolas de cereales y algunas materias primas como el girasol.

Del lado contrario, ha precisado que apenas el 2 % de los viajeros internacionales que llegaban en 2019 a España eran rusos, y aunque es previsible que la guerra afecte la movilidad internacional, "el hecho de que España esté alejada" geográficamente del lugar del conflicto puede ayudar a "mitigar" también este impacto sobre el turismo.

El responsable de la OCDE ha calificado de "totalmente apropiadas" las sanciones adoptadas por la UE y Estados Unidos contra Rusia, y ha recordado que el organismo que dirige ya ha suspendido internamente la participación de Moscú en sus actividades como miembro.

Preguntado por si la postura de Rusia con Ucrania no es similar a la de Israel en Palestina, Cormann ha considerado que no se trata de una cuestión "comparable en absoluto" y ha denunciado la "agresión no provocada" de Moscú al país vecino, que ya está causando "sufrimiento" a su población.