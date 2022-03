Así afecta la inflación a los europeos en función de su renta

La subida de los precios lleva meses sin dar tregua. Primero fueron los problemas en las cadenas de suministro, después el encarecimiento de la energía y ahora la guerra en Ucrania. Todos estos problemas han disparado la inflación a máximos históricos. En la eurozona repuntó hasta el 5,1% en enero, la cifra más alta de la que se tiene registro. En España llegó al 7,4% en febrero, algo no visto desde 1989.

La Comisión Europea ha calculado que como resultado de la invasión de Kiev, los precios aumentarán hasta un punto más a lo largo de 2022. Y aunque todas las familias se verán afectadas por el encarecimiento de los bienes y servicios, serán las más pobres las que peor lo pasen. Esa es la advertencia de CaixaBank Research, que según un informe publicado este martes, señala la existencia de un diferencial de 0,8 puntos porcentuales de inflación en bienes de primera necesidad entre las personas con rentas más bajas y las más altas. Se trata de la máxima diferencia en al menos una década.

La inflación de los bienes de primera necesidad fue cercana al 7% en diciembre, descontando la gasolina. Sin embargo, según las estimaciones de la entidad, la cifra aumenta hasta el 7,3% para el sector con menos poder adquisitivo, y baja hasta el 6,5% para aquellos que están en el escalafón más alto.

Las cifras son similares en todos los países europeos, aunque destaca el caso alemán por contar con el diferencial más pronunciado. Aquí las rentas más bajas presentan una proporción de gasto en bienes de primera necesidad notablemente más elevada que la media de la eurozona y que el resto de sus principales socios, incluido España. En cualquier caso, CaixaBank estima que para final de año la brecha por rentas aumentará hasta alcanzar el punto porcentual.

Según Eurostat, los hogares con menor renta concentran el 13% de su gasto en alimentos y en torno al 20% en vivienda, gas, electricidad o calefacción. En contraste, estas cifras caen al 10% y 5% respectivamente entre los hogares con mayor poder adquisitivo. El problema se agudiza porque en el último año los componentes que engloban los bienes y servicios considerados de primera necesidad, como alimentos, electricidad y calefacción, pasaron de una inflación de apenas un 0,5% en enero a casi un 7% en diciembre, tasa que asciende al 9,2% si se incluye la gasolina.

El repunte se produce en un momento en el que las economías no se han recuperado del impacto negativo de la pandemia. Los países del bloque han puesto en marcha diversas iniciativas para paliar el impacto, en particular para compensar el aumento de la factura eléctrica. No obstante, CaixaBank señala que solo son medidas paliativas que pueden compensar, “momentáneamente”, el aumento.