Estrenos que llegan a Filmin en marzo de 2022: series, películas y documentales

Con el paso del tiempo la plataforma Filmin ha conseguido tener una base de usuarios bastante amplia. Estos son aquellos que buscan una forma de entretenerse diferente a la que ofrecen otras como Netflix o HBO, ya que se apuesta más por las creaciones independientes y, especialmente, las creadas en Europa. Pues bien, ya se han conocido los nuevos añadidos que se podrán disfrutar en marzo de 2022.

Hay tanto series como películas, por lo que en lo que tiene que ver con la cantidad, no vas a tener queja alguna, ya que casi todos los días del mes vas a tener algo nuevo que poder ver cuando está tranquilamente viendo la tele en casa.

Las películas que llegan a Filmin

Te dejamos ordenadas por fecha todas las que llegan a la plataforma VOD. Entre todas ellas la más llamativa será La Aspirante, que podrás verla el 18 de marzo. Es un thriller deportivo en el ámbito universitario donde una deportista que por conseguir el éxito acaba por tener una vida de lo más turbia. Una excelente creación que ha obtenido una gran cantidad de nominaciones.

Filmin

El resto de las llegadas en lo que tiene que ver con las películas, son las siguientes:

Tres, estreno el 4 marzo

Las fantasías, estreno el 4 de marzo

¡Al Abordaje!, estreno el 11 de marzo

Las series que llegan de estreno

Lo mejor en este tipo de creaciones llega casi a final de mes, el 29 de marzo, y se llama The Newsreader. Una excelente creación que permite conocer cómo funcionan los medios de comunicación y, lo hace, desde un tono satírico a la vez que realista. Muestra cómo es el periodismo en la actualidad y está perfectamente protagonizada.

A continuación, te mostramos todas las series que están de estreno en marzo de 2022:

Countrymen, estreno el 1 de marzo

Total control, estreno el 8 de marzo

Fabian, estreno el 11 de marzo

Close to Me, estreno el 15 de marzo

Screw, estreno el 22 de marzo

Justicia, estreno el 25 de marzo (ojo con esta serie que es un drama británico de excelente factura que es de lo más recomendable seguir).

Nuevos documentales en la plataforma

Tres son las llegadas a la plataforma, cada una de una factura diferente. El primer documental es You Cannot Kill que se estrena el 11 de marzo y que tiene por protagonista a David Arquette. El 18 del mismo mes se estrena El profesor Bachmann y su clase, que fue premiado en el Festival de Berlín. Finalmente, llegará Charli XCX: Alone Together el día veinticinco, que muestra cómo es el proceso creativo de un disco.