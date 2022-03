Dia reduce pérdidas un 29%, hasta los 257 millones, por el menor gasto financiero

Dia, controlado por Letterone, sociedad fundada por Mijail Fridman, uno de los rusos incluidos por la UE en su lista negra ante la invasión de Ucrania por Rusia, registró unas pérdidas de 257,3 millones el año pasado, lo que supone una reducción del 29,3%, frente a las de 363,8 millones de 2020. La buena noticia es que su ebtida ajustado alcanzó los 124 millones, un 1,1% superior, gracias al ahorro de costes y a pesar del incremento de los precios de las materias primas y de la energía.

Las ventas de la cadena de supermercados alcanzaron 6.648 millones de euros, lo que supone un 3,4% menos que en el ejercicio 2020. Un descenso viene motivado, principalmente, por la reducción en un 3,8% del número de tiendas al final del periodo y la devaluación del real brasileño y el peso argentino.

Las ventas en superficie comparable (like for like) subieron un 5,0% en 2021, en relación con 2019. Por su parte, si se comparan con 2020,cayó un 3,6%, por las compras de abastecimiento extraordinarias experimentadas por el grupo en el año 2020, en todos los mercados, debido a los confinamientos causados por el inicio de la pandemia de Covid 19 en todo el mundo y que en 2021 se han normalizado.

El resultado neto mejoró un 29,3% debido a una reducción de gastos financieros del 60,2% como resultado de menores costes de financiación y una gestión activa del riesgo de tipo de cambio.

El aumento del precio de la electricidad disparó los gastos de explotación, al subir del 5,7% al 6,5% como porcentaje de ventas netas. El coste de la electricidad, sobre todo en España, ha supuesto un sobrecoste de 39,9 millones de euros. De igual modo, los gastos relacionados con el proceso de remodelación de tiendas han supuesto un coste adicional de 16,1 millones de euros.

Stephan DuCharme, presidente de Dia asegura en una nota que "hace más de dos años, el grupo inició una nueva etapa marcada por una exhaustiva transformación de su estrategia, de su modelo de negocio, de sus procesos y de su oferta, pero, ante todo, de su forma de hacer y entender las relaciones como organización".

El máximo ejecutivo de la cadena de supermercados explicita su más absoluto rechazo al conflicto bélico desatado por Rusia en Ucrania: “Queremos trasladar al pueblo ucraniano un mensaje de solidaridad y apoyo por las consecuencias humanitarias desgarradoras que están afectando a millones de personas y que nos llenan de gran preocupación”, explicó Stephan DuCharme.