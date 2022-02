¿Quieres emprender? Utiliza el autodiagnóstico del ministerio para ver si tu proyecto es factible

¿Será o no será factible mi proyecto empresarial? Ésta es, quizá, una de las preguntas que más rondan la cabeza de los emprendedores cuando deciden lanzar su empresa. Hasta la fecha, la mayoría no ha tenido más remedio que arriesgarse. Sin embargo, desde hace no mucho, el Ministerio ha puesto a su disposición una herramienta de autodiagnóstico que les permite conocer la viabilidad del negocio incluso antes de empezar.

Esta herramienta, a la que se puede acceder a través de la página ipyme.org, permite que el emprendedor tras completar un cuestionario sobre su idea de negocio, consiga unas recomendaciones que le ayuden a iniciar el proyecto.

La dinámica es sencilla. El Ministerio ha creado un formulario con 25 preguntas cerradas distribuidas por bloques. Así, el emprendedor deberá responder a cuestiones sobre su motivación, su iniciativa, su energía personal, perfil psicológico, la capacidad de relación y análisis o la propensión al riesgo.

En este caso, se ha contado con la ayuda de 80 emprendedores que tienen experiencia en la creación de empresas.

Ayudando a emprendedores y a empresas

El Ministerio ha desarrollado la herramienta de autodiagnóstico con dos finalidades. Por un lado, poder ayudar a los emprendedores a poner en marcha su idea y, por otro, hacer lo propio con las pequeñas y medianas empresas cuando quieren acceder a nuevos mercados.

En este último punto, las empresas que deseen acceder a nuevos mercados podrán emplear esta herramienta para conocer cuál es su situación de cara a su apertura en el exterior. La diferencia con la herramienta de autodiagnóstico para emprendedores es que el empresario tendrá que responder a un cuestionario basado en siete áreas claves de la empresa. Esto le servirá para reflexionar sobre lo que le conviene o no a la empresa de cara a la apertura a nuevos mercados.

Para desarrollar el cuestionario se estuvo en contacto con 1300 empresas que ya tenían experiencia internacional. Este sistema dotará a la pyme de unas recomendaciones para iniciar su internacionalización.

La herramienta de autodiagnóstico forma parte también de un conjunto de aplicaciones que se han desarrollado para orientar a los empresarios y ayudarles a conseguir un mejor futuro empresarial.