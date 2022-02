Miguel Luzarraga (AllianceBernstein): “El ‘high yield’ a corto plazo es una opción para el inversor conservador”

Miguel Luzarraga, director en Iberia de AllianceBernstein desde el verano de 2018, confía más en la renta variable estadounidense que en la europea, aunque advierte de que, esta vez sí, la selección será fundamental. La gestora estadounidense, con unos 2.500 millones de euros de patrimonio en España, aconseja a los inversores conservadores carteras de deuda high yield a corto plazo. También explica que existen oportunidades en el mercado de titulizaciones estadounidense, con rentabilidades en el entorno del 4%. El directivo prevé que la Fed subirá tipos hasta que haya pruebas tangibles de que la inflación ha tocado techo y esté empezando a bajar.

El arranque en 2022 de la renta variable ha sido negativo, especialmente en la tecnología. ¿Qué espera para el resto del ejercicio?

Las valoraciones están ajustadas después de lo visto el año pasado y, sí, el ajuste que hemos visto en enero nos ha puesto en situación de cara al futuro para construir las carteras. Con todo, el actor principal continúa siendo la renta variable, porque vemos potencial de crecimiento.

¿Valoraciones ajustadas significa que apenas hay margen de subida?

Significa que hay un margen limitado y que no vale invertir como lo hacíamos antes. No seguimos un índice de referencia, hacemos stock picking [selección de acciones], buscamos compañías de calidad que hayan hecho bien los deberes, que reinviertan en su negocio, no buscamos empresas que distribuyan muchos dividendos. Consideramos que hay recorrido alcista donde estamos invirtiendo. Además, valoramos el componente ESG.

¿Y dónde están invirtiendo?

Nuestro mercado predilecto continúa siendo Estados Unidos. Ya no es tan predilecto como era antes, pero se mantiene como el número uno. El país sigue ofreciendo una diversificación por sector, por estilo y por tamaño. El mercado americano sigue gozando de salud, y pensamos que sigue habiendo muchas oportunidades.

En lo poco que va de año, las Bolsas europeas se comportan mejor...

En Europa hay más empresas de value [de valor] que de growth [crecimiento], y nosotros lo vemos como el segundo mercado. Pero en Estados Unidos también se puede sacar partido de la situación.

¿Qué sectores van a sacar partido de esta coyuntura y cuáles van a ser los más dañados?

Las subidas de tipos afectarán más a las empresas de crecimiento, al cambiar la tasa de descuento que se aplica para valorar las empresas. Una parte de las correcciones que se han visto hasta ahora son derivadas de esos ajustes en valoración en el sector tecnológico, que luego han contagiado al resto de mercado. Hay compañías defensivas y cíclicas que también se pueden ver beneficiadas por este entorno de tipos al alza.

¿Cómo de intensas serán esas subidas del precio del dinero?

Creo que el camino más probable es que la Fed suba los tipos en 25 puntos básicos por reunión hasta que haya pruebas tangibles de que la inflación ha tocado techo y está empezando a bajar. Espero que se produzcan subidas de tipos en marzo, mayo y junio, con una alta probabilidad de que también se produzcan alzas en las siguientes reuniones. Ahora preveo un total de 125 puntos básicos de subidas este año.

¿Esto implicará una ralentización económica?

La persistencia de la inflación y la voluntad expresada por la Fed de combatirla significan que es probable que suban los tipos incluso si la economía se ralentiza, como espero que ocurra.

Al margen de la escalada de la inflación, ¿se han acabado los problemas derivados de la pandemia?

Desgraciadamente, la respuesta no puede ser homogénea. No todas las economías, no todos los mercados están yendo al unísono. No soy ningún experto en virología, pero a medida que vamos viendo todas las letras del abecedario griego se van, digamos, suavizando un poco sus efectos.

¿Qué países lo han hecho mejor?

Hay economías que están saliendo antes de esta situación por su manera de enfocar la pandemia, que ha sido diferente, no digo que sea ni mejor ni peor... Pero te pongo los ejemplos de Estados Unidos o de China.

Precisamente, han afrontado la situación de manera muy distinta...

China sigue creciendo de una manera muy saludable, pero sí es cierto que el cierre de fronteras le está pasando factura, mientras que a otros países de Asia no. En cambio, Estados Unidos sigue abierto y esa apertura, digamos, está teniendo un efecto positivo.

¿Es hora de volver a sectores que fueron muy dañados por el Covid, como el turístico?

Creo que tanto el turismo como el consumo seguirán afectados; vamos a ver no solo el efecto cíclico de las temporadas de vacaciones en todo el mundo, sino por la propia deriva cíclica del Covid. A día de hoy, es necesario mirar el sector turístico con más cuidado.

El precio de la renta fija, que cae en precio y sube en rentabilidad, está sufriendo con el nuevo paradigma en los tipos. ¿Qué se puede esperar de ella en este 2022?

El ahorro en España está en renta fija, muchas de nuestras pensiones están en renta fija y su valoración deja mucho que desear. ¿Qué hacer? Entrar y salir es muy difícil, hay que dejar en manos de los expertos este tipo de inversiones.

¿Y qué recomienda Alliance­Bernstein?

Estamos buscando alternativas con menor calidad crediticia pero con baja duración. Recomendamos fondos de deuda high yield global a corto plazo para el inversor conservador, pero siempre con una diversificación de la cartera.

¿Qué otras opciones existen en el mercado de deuda?

Hay alternativas interesantes, como el mercado de titulizaciones de EE UU. El mercado hipotecario americano no es el que vimos en el año 2008, es mucho más sano, ha evolucionado, y existen instrumentos que ofrecen rentabilidades de más del 4% con duraciones cortas.