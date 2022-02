La CNMV critica a Criteria por su papel en la opa de IFM contra Naturgy

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha criticado la actuación llevada a cabo por Criteria, principal accionista de Naturgy, en la opa parcial lanzada por IFM, que aspiraba a hacerse con entre el 17% y el 22,69% del capital, pero que acabó alcanzando un 10,8%. Porcentaje, eso sí, que ha elevado hasta el 12,15%. El holding de inversiones de CaixaBank fue crítico con la opa del fondo australiano y optó por reforzarse en el accionariado de Naturgy, elevando su participación con diversas compras en el mercado hasta el actual 26,7% y con la aspiración de alcanzar hasta el 30%.

El supervisor ha incluido tres nuevas preguntas y respuestas en su guía sobre ofertas públicas de adquisición de valores (opas) que hacen referencia, sin citarles, al papel ejercido tanto por Criteria como por el fondo australiano. La CNMV recuerda que "cualquier operativa o actuación que pueda transmitir al mercado el mensaje de que un inversor o accionista está dispuesto a comprar una determinada cantidad en unas condiciones fijas, podría constituir un proceso de oferta y deberá estar sujeta al régimen de ofertas competidoras del real decreto de opas". Y cita entre varios ejemplos "cualquier indicación al mercado, con mayor o menor formalidad, de que el tercero está dispuesto a comprar una cantidad determinada a un precio determinado", que atañe directamente al papel ejercido por Criteria.

En mayo del año pasado, cuando la operación aún no había sido autorizada por el Gobierno ni por la CNMV, Criteria anunció su intención de reforzarse en Naturgy con el límite en el 29,9%, si bien no específico ningún precio. Y adquirió las acciones en mercado.

La documentación de la CNMV deja entrever que la situación ideal hubiera sido la de lanzar una opa competidora. Cierto es que el regulador explica posteriormente que quien quiera pretenda adquirir acciones de una empresa ya opada, "deberá o bien presentar una oferta competidora ajustada a los términos del artículo 42 del RD de opas o bien optar por una operativa en condiciones de mercado a los precios vigentes en el momento de la ejecución, que no constituya una opa". Las compras realizadas por Criteria han sido siempre en condiciones de mercado.

La CNMV también recuerda que en los informes del consejo de administración que se elaboran para dar su opinión sobre una opa y la intención de acudir o no a ella de los accionistas representados en el máximo órgano de administración se debe incluir los títulos que posean, directa o indirectamente los miembros del consejo de administración. Y apunta además que la norma "ha de interpretarse en el sentido de considerar incluidos en el citado informe los valores que los accionistas que hubieran designado a los consejeros dominicales, recogiendo su opinión motivada sobre la oferta y su intención de aceptarla o no". Circunstancia que en un primer momento no se contenía en el documento del consejo de Naturgy. Después, el holding de La Caixa sí comunicó a la CNMV su decisión de no acudir a la opa.

Apunta además la CNMV que los consejos de administración de las cotizadas "deben emitir un informe detallado y motivado sobre la oferta, en la que habrá de incorporar la opinión de todos y cada uno de los accionistas representados en el consejo de administración mediante consejeros dominicales" en relación con la oferta y su intención o no de aceptarla.

El supervisor incide también en la opción de que dentro de una opa parcial la empresa oferente compre títulos al margen de la oferta y concluye que cualquier compra que se realice al margen de la opa debe canalizarse a través de ella.