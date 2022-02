Los accionistas afilan sus armas con el foco en los sueldos de las cúpulas

Desde Georgeson avisan de que las cuestiones relacionadas con los “planes de sucesión para el presidente, el consejero delegado y la primera línea directiva es probablemente uno de los aspectos más relevantes y al que las comisiones de nombramientos deben dedicarle más tiempo”. “Aún tenemos muchas compañías cotizadas españolas que no cuentan con un plan de sucesión ordenado, no siendo conscientes de los riesgos que corren. Los inversores institucionales están preguntando cada vez más sobre este asunto sobre la base de que es responsabilidad del consejo de administración planificar de manera ordenada los puestos clave dentro del consejo y del comité de dirección”, señala Carlos Sáez-Gallego, Head of Georgeson España.