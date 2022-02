La mejor alternativa a YouTube para ver vídeos musicales llega a Android TV y Google TV

No hay duda de que YouTube es una de las mejores plataformas para visualizar vídeos musicales. Y a la hora de reproducir un videoclip en tu televisor o reproductor con Android TV, la opción más utilizada era la solución de Google. Aunque muy pronto van a cambiar las cosas.

Más que nada porque la plataforma Vevo ha anunciado en un comunicado oficial que acaban de lanzar su aplicación oficial para dispositivos con Google TV o Android TV. De esta manera, ya puedes instalar la app de Vevo para disfrutar de sus vídeos musicales.

Tal y como ha indicado la compañía, evo estará disponible en dispositivos con sistema operativo Android TV en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia, Italia, España, Alemania, México y Brasil, por lo que la presencia global de Vevo en televisores inteligentes va a aumentar de forma exponencial.

La app de Vevo para Android TV te permitirá disfrutar de sus vídeos musicales

ampliar foto Interfaz de la app de Vevo Vevo

"Los vídeos musicales no sólo son increíblemente populares, sino que son un contenido poderoso y muy atractivo para hacer publicidad debido a las profundas conexiones emocionales que forjan con el espectador. Pueden ser profundamente personales, pero tienen un atractivo masivo. La aplicación de Vevo ofrece a los anunciantes la oportunidad de aparecer junto a algunos de los vídeos musicales más apreciados e icónicos. Gracias a la compatibilidad con el sistema operativo Android TV, las marcas pueden acceder a un mayor inventario y a un mayor número de espectadores, especialmente a los consumidores difíciles de alcanzar, como los que cortan el cable, los que no lo usan y los grupos demográficos más jóvenes, que no ven la televisión tradicional", explica McGurn, Presidente de Ventas y Distribución de Vevo.

Además, añade que el sistema operativo de Google es uno de los medios de distribución a nivel internacional más importante para Vevo, ya que cuenta con una audiencia global de altura, con fabricantes como Sony, TCL o Philips que apuestan por Android TV o Google TV. Y Vevo quiere aprovechar para que apuesten por esta alternativa a YouTube.

Decir que la app para televisores de Vevo combina la programación líneal con funciones de búsqueda, por lo que vas a poder encontrar videoclips de todos los géneros, ofreciendo un formato al más puro estilo Pluto TV para que disfrutes de las mejores canciones de los 80, 90 en adelante. Además, la app es totalmente gratuita, por lo que no dudes en probarla en tu televisor o reproductor multimedia con Android TV.