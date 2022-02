YouTube para Android mejora su diseño en la reproducción a pantalla completa

Aunque YouTube es de las apps que todo el mundo usa, y no precisamente porque tenga el mejor diseño del mundo, desde Mountain View han decidido remozar casi por completo todas sus pantallas en un proceso que se inició ya hace muchos meses. Recordad si no toda la reestructuración de los comentarios, de la vista con la información de los vídeos e incluso de esos controles de reproducción estilo Spotify para todos aquellos contenidos con temas musicales.

Ahora esos trabajos de pico y pala se han centrado en una de las escenas que más visitamos dentro de la aplicación, como es la pantalla completa que utilizamos para disfrutar de todo el panel del móvil para reproducir ese contenido de nuestro youtuber preferido. ¿Pensáis que poco se puede hacer allí? Pues esperad a ver los cambios que se han introducido.

Nuevos elementos y otros se han movido

Lo que ha realizado YouTube en la versión de Android (que es la primera que se ha dejado ver) es un movimiento alrededor de algunos elementos que se han trasladado de sitio, la llegada de otros y, además, la incorporación de algunas secciones que buscan interactuar más con los creadores pero, sobre todo, fomentar su actividad invitando a los espectadores a comprar merchandising, etc.

Nuevo aspecto de la pantalla de YouTube. 9to5Google

Lo primero que llama la atención es que la línea de tiempo que nos indica por dónde va la reproducción deja de estar pegada a la parte inferior, algo que era poco usable en versiones como la de iPhone, donde el dedo podía terminar arrastrando la pantalla y llevarnos a la de inicio en vez de avanzar o retroceder. Así que en este punto ganamos en precisión para tocar realmente donde queremos ir a ver lo que se reproduce en pantalla.

Precisamente, debajo de esa línea de tiempo del vídeo llegan iconos, con un diseño bastante estilizado, y que nos permite dejar un me gusta, un no me gusta, escribir un comentario, compartirlo en RR.SS., etc. Así, no tendremos que minimizar lo que estamos viendo para llevar a cabo cualquiera de estas tareas, como es necesario hacer ahora mismo con las versiones que tenemos tanto en iOS como en Android.

Por último, YouTube quiere que los espectadores den mayor soporte económico a los creadores de contenido y por eso hay espacio para un botón de acceso a la compra de productos, o abajo a la derecha para ir a vídeos relacionados. La idea es mantenernos todo el tiempo posible en la app ofreciendo alternativas, a diferencia de lo que ocurría con la vista a pantalla completa anterior (en realidad actual, que es la que todavía tenemos muchos).