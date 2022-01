YouTube Music sigue añadiendo secciones con recomendaciones: ahora las radios

Aunque todos tengamos los gustos musicales muy claros y no dudemos en buscar eso que realmente nos apetece escuchar, hay momentos en los que no viene mal dejarse llevar por las recomendaciones de la plataforma que utilizamos, ya que no solo reúne esos clásicos que nos apasionan, sino que hay espacio para descubrimientos sorprendentes en los que no habíamos reparado anteriormente.

Y son esas funciones inteligentes las que YouTube Music está desarrollando en los últimos tiempos, como forma de disfrutar todavía más de la música, sobre todo de los géneros, artistas y referencias similares que hay almacenadas dentro de sus millones de canciones. Ahora, los de Mountain View han ido un paso más allá con una nueva sección: la de las radios.

¿Recomendaciones en las radios?

Las llamadas radios son un buen recurso cuando queremos algo más amplio que una simple playlist. En ella encontraremos temas parecidos a los que más nos gustan y, en muchas ocasiones, podemos generar nuevas estaciones pidiendo a la app que arranque una a partir de una única canción. Pues bien, esto que acaban de encontrar algunos usuarios en sus páginas de inicio de YouTube Music va un paso más allá.

Nuevas radios recomendadas. Reddit

¿En qué sentido? Pues en el de que no hará falta que nosotros pidamos crear una radio ya que será la propia YouTube Music la que lo haga por nosotros y, además, inspirada por unos cuantos temas de los que más nos gustan. De esta forma, tendremos a nuestra disposición una nueva sección como la que podéis ver justo encima, donde la plataforma nos recomienda de forma expresa toda una serie de alternativas para comenzar a disfrutar.

Estas radios recomendadas aparecerán en pantalla nombradas y, lo más importante, referenciadas por hasta tres temas musicales de los que nos gustan. Incluso por algún artista al que seguimos y acudimos cuando queremos escuchar algo sin arriesgar o experimentar. En total, YouTube Music nos mostrará 10 radios diferentes que podremos iniciar en cualquier instante pulsando sobre ellas, de tal forma que serán accesibles desde nuestra página de inicio.

Estas radios cogen el nombre, normalmente, de la década a la que pertenece la mayoría de la música que contiene, o a bandas específicas, artistas o géneros y siempre tendremos una reseña de las canciones a partir de las que se han creado. Para que nos hagamos una idea de lo que podemos esperar cuando le demos al play. De momento, aparecen en la app de escritorio o la web, por lo que seguramente tarde unos días en alcanzar nuestros smartphones.