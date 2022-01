La pugna entre las telecos y Apple reabre el debate sobre la propiedad de los datos... cómo afecta al usuario

Apple mantiene silencio sobre la petición hecha por las grandes telecos europeas a Bruselas para que no autorice el uso del sistema de encriptado privado de la compañía de la manzana, denominado Private Relay, y aún en Beta, que permitirá a los usuarios de iPhone, iPad y Mac ocultar toda su navegación a cualquier operador.

Tampoco se ha pronunciado la Comisión Europea, pese a que según fuentes del sector debería haberlo hecho porque es una cuestión grave y la carta con la demanda de las telecos se envió el pasado agosto, aunque no trascendiera ayer.

Lo que sí está sobre la mesa ya es un debate acerca de qué buscan las operadoras con su petición. Las telecos argumentan que Private Relay podría “socavar la soberanía digital europea” y que la herramienta de Apple supone un abuso de poder del gigante tecnológico, que aprovecha el control que ejerce sobre sus dispositivos para vetar el acceso a los datos al resto de actores, perjudicando “su capacidad para innovar y competir en los mercados digitales”.

Borja Adsuara, abogado experto en Derecho Digital, cree que la petición de las telecos obedece a que “no solo necesitan ciertos datos, como dicen, para prestar mejor sus servicios, sino que la explotación de estos datos son una fuente cada vez más importante de sus ingresos”. Igualmente apunta que el concepto de soberanía digital es aún muy difuso. “Los datos personales son de sus titulares y no de la UE. No se puede impedir a los ciudadanos dar sus datos a empresas que no son de la UE, aunque si prestan servicios en la UE, están sometidas a la legislación europea”.

Para Enrique Dans, profesor de Tecnologías de la Información del IE Business School, argumentar una cuestión de soberanía cuando de lo que se está hablando es del derecho a la privacidad de los usuarios es una barbaridad. “En lo relacionado con los datos y la información del usuario, la soberanía que hay que respetar no es la europea, sino la del usuario, y considerar siempre la privacidad como un derecho fundamental”.

En su opinión, si las telecos o Bruselas se posicionan en contra del Private Relay, estarían cometiendo un grave error: “Quedarían ante los usuarios como una amenaza a la privacidad y estarían perjudicando la imagen de Europa como un entorno legislativo que defiende los derechos de los usuarios”.

Otro argumento esgrimido por las operadoras para frenar la solución de Apple es que este sistema les impide gestionar eficazmente sus redes y dificultará la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el ciberbulling. “Lo único que hay que entender aquí es que si un usuario pide a su operadora que limite determinado tipo de tráfico, porque libremente quiere hacerlo (porque tiene niños pequeños, por ejemplo), la teleco tiene que poder ver ese tráfico para poder limitarlo”, continúa Dans.

El profesor explica que ya algunas operadoras como T-Mobile en EE UU que están argumentando que para esos usuarios no pueden permitir la activación de Private Relay, y eso tendría sentido.

Pero, si un usuario no pide limitación alguna “tiene que poder activar esa función de Apple, o de lo contrario, asumir que su operadora está espiando su tráfico o vendiendo sus datos a terceros”.

Dans añade que el argumento de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el ciberbulling “es una excusa, que se ha utilizado en demasiadas ocasiones", dado que las comunicaciones solo deben poder ser intervenidas por autorización judicial y esto ocurre, asegura, en un porcentaje muy pequeño de casos.

En la misma línea, Adsuara remarca que quienes tendrían que decir si se están cometiendo actos delictivos son los jueces, fiscales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que luchan contra esos delitos y "que pueden exigir la colaboración de las empresas tecnológicas". Pero, como advierte, en el otro platillo de la balanza está la privacidad de los usuarios.

El profesor del IE Business School señala que si las telecos no se han posicionado contra el uso de las VPN (redes privadas virtuales), que llevan mucho tiempo en el mercado y también impiden a las operadoras acceder a la información sobre el tráfico en sus redes, y sí lo hacen ahora contra la herramienta de Apple es porque el uso de aquellas es muy minoritario e incluso los usuarios que las utilizan habitualmente, suelen limitar su uso a momentos concretos (cuando se está en un hotel, en un aeropuerto o una wifi pública, por ejemplo)

Sin embargo, el Private Relay de Appe es una función que se activa en cuatro clics y que, en opinión de Dans, una vez activada es raro que se desactive." Por tanto, aunque los usuarios de esta compañía son en torno a un 20% del total en Europa (en España sobre el 12%), las operadoras no quieren perder esa información, pues, además, se trata de un segmento sociodemográfico muy interesante. Y todo ello, viene a apoyar la tesis de que las operadoras se oponen al Private Relay de Apple porque, de una forma u otra, estaban monetizando los datos de los usuarios y si esa herramienta se populariza se lo impide y pueden perder ingresos”.

Adsuara advierte que lo que subyace tras este tema es la vieja polémica entre el derecho a una navegación privada y segura y la posibilidad de que se pueda investigar un delito, y añade que el anonimato no tiene que ser sinónimo de impunidad.

El experto en derecho digital cree que es muy pronto para que Bruselas pueda tomar una decisión en la línea de prohibir el uso de la herramienta de Apple. "Habrá que valorar los bienes jurídicos en juego (sobre todo, la privacidad y seguridad de los ciudadanos). Pero, además, estamos en plena tramitación de los Reglamentos de Servicios Digitales y Mercados Digitales (DSA y DMA), que parecen los procesos regulatorios adecuados para debatir estos temas”.

Fuentes del sector de las telecos subrayan, por su parte, que el interés de Apple por introducir este tipo de funciones es comercial y no altruista, puesto que buscan atraer a clientes de otras compañías ofreciendo más privacidad. “No es descartable que otras tecnológicas opten también por ofrecer este tipo de soluciones, con lo que la soberanía digital de los estados estaría amenazada”, insisten.

Estas mismas fuentes defiende que lo que está abierto a debate es quién se responsabiliza de la privacidad de los usuarios, Apple o los estados. “La responsabilidad sobre la privacidad siempre ha estado a cargo de las autoridades públicas, administraciones y autoridades judiciales”, señalan.