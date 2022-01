1

Es uno de los grandes restaurantes de España. De hecho, se encuentra en el quinto puesto, tras ascender en 2021 desde la novena posición, de la lista de The World’s Best 50 Restaurants. El éxito de Disfrutar, en Barcelona, no es baladí: es fruto del trabajo, la dedicación y la creatividad de un trío de cocineros, como son Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, que llevaron, como jefes de cocina, a lo más alto a elBulli. Desde 2014 viven por y para desarrollar nuevas técnicas, investigar con nuevos formatos, crear sorprendentes texturas, como las logradas con el microondas, las grasas aireadas para hacerlas más ligeras, o su innovadora propuesta de vinos sin alcohol.