Cobrar más de 1.000 euros en efectivo y denunciarlo. La forma de librarte de sanción

Los autónomos y empresas no pueden realizar ni recibir pagos en efectivo cuando la cantidad supere los 1.000 euros, en operaciones realizadas entre ellos. Sin embargo, hay una forma de librarse de la correspondiente sanción: denunciarlo.

Si eres un trabajador por cuenta propia o Sociedad y has recibido pagos superiores a los 1.000 euros, pero denuncias a la otra parte, no serás sancionado, tal y como establece la Agencia Tributaria en su propia normativa oficial.

Limitación a los pagos en efectivo entre actividad y empresas

Con el objetivo de luchar con la economía sumergida y el fraude, en España no se permiten pagos en efectivo superiores a los 1.000 euros, cuando la operación se realiza entre profesionales y/o empresas. Es decir, un particular sí podría abonar en efectivo un servicio realizado por un autónomo por cantidades superiores a la citada. Pero si el trabajo que realiza ese mismo autónomo es para otra empresa o profesional por cuenta propia, no puede aceptar el cobro en efectivo de esas cantidades.

Formas de librarse de esta situación

La normativa de la Agencia Tributaria establece que no será responsable de sanción el autónomo que denuncie que ha cobrado más de 1.000 euros en efectivo de la otra parte en los tres meses siguientes a haberse realizado el pago. Siendo obligatorio para librarse desvelar el importe total de la operación y quién es la otra parte que interviene.

Puede darse el caso de que la otra parte presente posteriormente denuncia por este mismo hecho. En ese caso, el último en presentarla no será exonerado. En el caso de que ambos lo hagan al mismo tiempo ninguna de las partes será librada de la correspondiente multa.

¿Cómo sancionar a la otra parte?

Para denunciar pagos o cobros en efectivo entre empresas y profesionales por más de 1.000 euros debes ir a la página oficial de la Agencia Tributaria, y seguir los siguiente pasos:

1. Clic en 'Gestiones'

2. Clic en 'Denuncia de pago en efectivo'

3. Adjunta la documentación que consideres relevante para la denuncia

4. Clic en Aceptar

¿A qué sanción me expongo si ha aceptado o realizado pagos en efectivo superiores a esa cantidad?

El autónomo que siga estos pasos se libraría de una sanción que se calcula tomando como base la cantidad que se haya abonado. A ella se aplicará una multa proporcional al 25% de esa cantidad. Es decir, si he realizado un pago de 2.000 euros en efectivo, me expondré a una sanción de 500 euros (el 25% de la cantidad abonada).

¿Cuándo prescriben este tipo de infracciones?

El cobro en efectivo entre profesionales y empresas superior a los 1.000 euros prescribirá a los cinco años de haberse cometido la infracción