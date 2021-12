5 novedades del iMac 2022

Ya no queda ninguna sorpresa para este cierre de 2021 por parte de Apple, por lo que ya hay que poner los ojos en 2022, que es la fecha en la que se espera que Apple lance su nuevo ordenador. Lo que no se sabe bien es aún su apellido, si será Pro tras que este desapareciera en 2021. Por el momento, esto es lo que sabemos sobre la llegada del nuevo ordenador de la manzana.

Apple Silicon vs. Intel

Con casi toda seguridad se espera que los iMac grandes vengan instalados con los procesadores propios de Apple, los Silicon, tal y como ha hecho en los móviles. De esta manera se corta la tradición con Intel después de que Apple sacase al mercado sus nuevos procesadores. Ahora bien, entre el M1 Pro, Max y M2 habrá qué ver cuál es el elegido para equiparlos, tal y como en los portátiles MacBook Pro. Sea como fuere, todo indica a que llegarán con procesadores Apple Silicon.

Render

Muy relacionada con el procesador, la RAM, que como se ha visto en otras ediciones del ordenador, viene incluida en la misma. Hay rumores que señalan que podría venir separada y se podría incluso aumentar por el propio usuario, pero desde luego que son todo suposiciones y conociendo a Apple, es probable que venga integrada con el procesador.

¿Pantalla de 27 o 32 pulgadas?

Los más optimistas dicen y esperan que la pantalla del nuevo iMac será de 32 pulgadas, dejando atrás las 27 pulgadas de sus predecesores. La cuestión es que el tamaño podría ser exactamente el mismo, y Apple sacrificaría exponencialmente los bordes en pos de una mayor pantalla, lo que siempre es bueno. Lo que sí es casi seguro es que traerá 120 Hz de tasa de refresco gracias al panel miniLED, siguiendo la estela de los MacBook Pro.

¿Precio?

Quizá esto sea una de las características más importantes… El precio. En principio todo señala que seguirá manteniendo el mismo precio que las otras versiones, y no tirará la casa por la ventana ni bajará el precio. No hay una cifra exacta ni nadie se atreve a lanzarla, pero desde luego que teniendo en cuenta que también cuente con los nuevos procesadores de Silicon, quizá podría bajar algunos números del precio final ya que no tiene que contar con un intermediario en la cadena de producción como es Intel.

Ahora sólo quedará esperar a mediados de 2022 para ver este nuevo modelo en el mercado y revelar todas sus características, si es que finalmente sale en esa fecha como todos los rumores apuntan.