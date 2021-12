Android Auto dice adiós a los siguientes móviles con Android 12

Parece que Android Auto tiende a desaparecer. Se trata de una herramienta muy pero que muy útil para todos los conductores, ya que pueden conectar su smartphone al móvil y utilizarlo desde el propio sistema multimedia del vehículo, además de ofrecerte instrucciones de navegación. No hay duda de que sus ventajas son bastantes, y la app que parecía tener un futuro prometedor… Pero no.

Resulta que Google, que es la propeitaria de la famosa aplicación, ha anunciado que este 2021 no llegará la actualización a los nuevos dispositivos que ya tengan el nuevo sistema operativo Android 12. Por ello, los que progresivamente vayan instalando la nueva versión, no podrán disfrutar nunca más de Android Auto. La única solución pasa por cambiar el termnal o bien utilizar la alternativa del asistente.

Lista de dispositivos en los que funcionará Android Auto

Android Auto desaparecerá en los siguientes dispositivos Google

A continuación ponemos la lista de dispositivos que no verán Android Auto nunca más, empezando por toda la gama de teléfonos de Google Pixel, que son los primeros dispositivos en recibir la nueva actualización del sistema operativo de Googl, además de los Samsung, Oneplus, Xiaomi, OPPO, TCL y ASUS que también se actualizarán a Android 12 próximamente.

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6

Google Pixel 5

Google Pixel 4A 5G

Google Pixel 4A

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4

Google Pixel 3A XL

Google Pixel 3A

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

OPPO Find X3 Pro

TCL 20 Pro 5G

ASUS Zenfone 8

¿Qué pasa con los teléfonos con Android 11 o inferior?

No pasa nada. Al contrario, seguirán funcionando en versiones que no sean de Android 12, lo que supone que igual queramos seguir arraigados a Android 11 durante algún tiempo más. A pesar de esto, Google no ha anunciado oficialmente la muerte de Android Auto, y quizá haya alguna esperanza de cara al futuro. Por el momento, podrás seguir empleándolo con el asistente de voz de Google en tu coche como sustituto, que aunque no sea iugla, te puede ayudar a algunas de las funciones básicas de navegación.

Veremos cuál puede llegar a ser la alternativa, lo cierto es que a día de hoy, casi todos los vehículos vienen con sistemas para reproducir Android Auto en sus pantallas multimedia. ¿Pondrá Google una alternativa? Lo cierto es que por el momento no se sabe ni se rumorea nada, pero resulta extraño que Google haya decidido tomar esta decisión en una de sus apps más populares.