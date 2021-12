Acaba el año y Spotify HIFI sin llegar, ¿qué está pasando y cuándo podría estrenarse?

2021 está acabando, le queda apenas una semana y en lo que al panorama musical se refiere, si tenemos que quedarnos con algo (que no sea un grupo, una canción o un artista) es que ha sido el año de la llegada de la música sin pérdidas a las tarifas estándar del mercado. Una característica que muchos pensaban que encarecería sus suscripciones mensuales y al final se da como un beneficio más.

La culpable de que eso haya sido así es Apple, que a mediados de año anunció que todo su catálogo en su plataforma de streaming iría migrando poco a poco hasta obtener calidad HIFI, sin pérdidas, y todo dentro del mismo precio que pagan los suscriptores que cuentan con una tarifa mensual, o la pagan a través de esos packs llamados Apple One y Apple One+.

¿Y Spotify qué?

Pues sobre el papel la plataforma sueca se adelantó a Apple a la hora de anunciar sus planes alrededor de la música HIFI porque ya en febrero de este año conocíamos que antes de acabar 2021, habría un plan premium con este tipo de música en su servicio. Y para demostrarnos lo en serio que iba su apuesta, lanzaron un vídeo donde cantantes como Billie Eilish nos contaban la importancia de ese sonido sin pérdidas dentro de todo el proceso de creación artística.

Entonces, ¿qué ha pasado para que terminando 2021 Spotify no haya lanzado su servicio de música HIFI? Pues existen muchas teorías y una apuntaría a que la culpa es de Apple: ¿qué sentido tiene lanzar una suscripción más cara de audio sin pérdidas si los demás ya la regalan sin coste alguno? De ahí que, muy posiblemente. Spotify haya dejado de verle sentido comercial, dejando de lado cualquier posibilidad de lanzamiento como un extra más caro.

Ahora bien, ¿llegará esa calidad sin pérdidas a Spotify? Las mismas fuentes creen que sí, pero muy posiblemente ya el año que viene, en 2022, y de momento no diciendo nada no sea que la mayoría de usuarios se acuerden de lo que dijeron hace apenas 12 meses: que a finales de 2021 tendríamos esa calidad HIFI en la plataforma cuando a día de hoy, 24 de diciembre, ni está ni se la espera. Sea como fuere, la música sin pérdidas no deja de ser una característica por la que se mueven cierto número de usuarios, no todos, y que en su mayoría tienen accesorios para escucharla con toda la calidad posible.