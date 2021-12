¿Sabes cuáles son las búsquedas más populares de 2021? Google las acaba de publicar

Estos primeros días de diciembre son los que utilizan las plataformas digitales para hacernos un resumen de lo que ha dado de sí el año, y este 2021 no iba a ser una excepción en lo que ya se está convirtiendo en una tradición imprescindible para alcanzar esa sensación de que se acercan las fiestas de Navidad.

Así que tras Spotify, YouTube y otras apps, le toca el turno a Google que por estos días siempre nos suele decir qué términos han sido los más buscados en cada país y en el mundo y que, vistos en frío, no dejan de ser el mejor termómetro de lo que hemos vivido. Aunque también es cierto que de vez en cuando se cuelan algunas búsquedas que nadie se podría esperar.

¿Qué hemos buscado en España?

El año en deportes no ha sido especialmente sobresaliente, aunque ha tenido algunos eventos importantes como la Euro 2020 aplazada, la Liga de Naciones o los Juegos Olímpicos descafeinados sin público. Eso ha permitido que en nuestro país algunos de los términos más buscados hayan sido los de Eriksen, Rafael Nadal, Carlos Alcáraz o Ana Peleteiro, amén del propio Mbappé, que en el mes de agosto protagonizó el famoso culebrón de su posible llegada al Real Madrid.

Las búsquedas sobre la vacuna contra el Covid han copado Google este año. Unsplash

Black Friday también fue otro de los términos más buscados, así como "cuándo me toca vacunarme", que durante los primeros nueve meses de 2021 ha sido un tema de conversación recurrente para toda la población de nuestro país. "Cuándo es Semana Santa", "cuándo juega el Madrid" o "cuándo juega España" fueron otros de los términos que más fuimos a solicitar a la página principal de Google para obtener respuestas del buscador.

Lejos de los grandes eventos y competiciones que suelen llevarse toda la atención, aparecen otras búsquedas cuando menos curiosas, sobre todo las que tienen que ver con esas dudas que nos surgen y que siempre comenzamos a escribir con un buen "cómo": es el caso de "cómo se llama el martillo de Thor", "cómo saber si soy moroso, "cómo va el Madrid", "cómo va España" o "cómo se llama la flor de la acacia".

¿Y en todo el mundo? Bueno, pues lo más buscado fue el término"doomscrolling que, si no sabéis qué es, se refiere a una adicción que nos lleva a consumir y estar enganchados a informaciones negativas sobre cualquier asunto, y que durante la pandemia se ha agudizado. ¿Quién no ha mirado alguna vez (de forma compulsiva y recurrente) informaciones sobre efectos de variantes de la Covid-19, los efectos de las vacunas, etc.?