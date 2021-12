Tinder quiere que encuentres a tu media naranja gracias a la música y Spotify, ¿cómo?

Tinder es una de las redes sociales de citas más utilizadas del mundo y el mejor escaparate para conseguir encontrar a nuestra media naranja, por lo que es normal encontrarnos candidatos que despliegan todos sus encantos contando los hobbies que tienen y lo que les gusta. Y dentro de esa categoría, nada como dejar caer un par de artistas o álbumes que consideramos esenciales para nuestra existencia misma.

Hasta ahora, esos gustos musicales no dejaban de ser una simple declaración de intenciones en el perfil de una persona que nos ha llamado la atención, y en el caso de que no conociéramos esas referencias nos quedábamos tal cual estábamos. Ahora, desde Tinder han pensado que sería una buena idea no solo conocer qué gustos tienen, sino escuchar en tiempo real esas canciones que las definen "por dentro y por fuera".

Accede al modo música de Tinder

Así las cosas, la compañía norteamericana ha anunciado a través de su blog oficial la llegada de este nuevo modo música que se ha conseguido "a través de una integración con Spotify", de tal forma que Music Mode es capaz de reproducir "automáticamente los himnos elegidos por los miembros [de Tinder], esa canción que los define por dentro y por fuera directamente desde sus perfiles. Los miembros que vinculen sus cuentas de Spotify y agreguen un Anthem [himno] a sus perfiles de Tinder podrán ingresar al Modo Música".

Nuevo 'music mode' de Tinder. Tinder

Según indica la propia red social, de todos los miembros presentes en Tinder de la Generación Z, un 40% ya ha agregado uno de esos himnos a su perfil, para que cualquier usuario pueda escucharlo al pasar por su página. Esa simple decisión ha provocado "un aumento de casi un 10% en las coincidencias. El modo Música se basa en los vínculos naturales entre la música y la conexión humana al permitir que los miembros encuentren a otros a través de su amor por las mismas melodías". Todo, afirman, "mientras crean una atmósfera de fiesta que hace que su sesión de Tinder del domingo por la noche sea más divertida".

Según Kyle Miller, vicepresidente de innovación de productos en Tinder, "con el modo Música, nuestros miembros pueden experimentar esa sensación cuando estás en una fiesta y descubres que alguien más ama las mismas canciones que tú", ya que podremos ver ese perfil con los ojos de quién comparte gustos musicales y cree que es posible conectar mejor con esa persona. Así que ya sabes, conecta tu cuenta de Spotify y elige con cuidado ese tema musical destinado a definirte.