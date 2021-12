WhatsApp prepara toda una batería de emoticonos de ‘corazones animados’

Los emoticonos, los stickers, animojis, memojis o cómo queráis llamarlos, se han convertido en una especie de lenguaje en sí mismos que todos llevamos bien guardado en el teclado de nuestro smartphone, de tal forma que con poner solo uno de esos dibujitos acabamos expresando con una precisión asombrosa lo mismo que al escribir un párrafo con decenas de palabras.

Ese ejercicio de economía, a la que tendemos en cualquier actividad de nuestra vida, suele nutrirse de novedades importantes cada poco tiempo. Y WhatsApp no es sospechosa de ello ya que al menos un par de veces al año lleva a cabo una revisión completa de esos emoticonos, añadiendo variantes para, por ejemplo, dar cobertura a cualquier sensibilidad social. Recordad, si no, aquella batería de emojis con personajes de profesiones que recibieron su versión femenina y que hasta ese momento no habían asomado por la aplicación.

Más corazón en los chats

El caso es que una de esas familias de emoticonos tiene que ver con corazones. Los hay de muchos tipos y casi siempre se trata de una variante de color que no tiene ningún tipo de animación. Bueno, tampoco es así, solo el rojo es el que al enviarlo a un chat ofrece un pequeño movimiento de latido, reduciendo su tamaño para luego expandirlo y dando la sensación de que se mueve.

Corazones animados para los chats de WhatsApp. WABetaInfo

El caso es que tal y como nos ha desvelado WABetaInfo, WhatsApp está trabajando en extender ese efecto a la totalidad de variantes del corazón que tenemos en el teclado de los emoticonos. Algo que no podéis percibir en las capturas que os dejamos justo encima, pero que os podemos garantizar que ocurre: todos, al unísono, ofrecen un divertido efecto de latido que siempre queda bien cuando queremos transmitir a la otra persona lo mucho que nos importa.

Está claro que no deja de ser una pequeña mejora sobre lo que ya teníamos pero si de algo se nutre WhatsApp a través de estas versiones beta es, precisamente, de ir modificando pequeñas cosas que con el tiempo se transforman en esenciales. Y esa animación (aunque breve) de ciertos emojis, ayuda a dar vidilla a un chat que con el paso de los meses va tomando un poco más de alegría. Recordad que todos estos cambios han sido vistos en la versión beta de WhatsApp para Android, y que podría tardar todavía en llegar a la release oficial algunas semanas. Como sabéis, los de Facebook se toman las cosas con muuuuucha tranquilidad.