WhatsApp prepara avisos de ‘encriptación de punto a punto’ hasta en la sopa, ¿dónde?

WhatsApp no es una aplicación perfecta (como cualquiera) y no solo no está exenta de fallos sino que, en su catálogo de funciones, echamos algunas de menos que sí ofrece su competencia, básicamente Telegram y algo menos Signal. Ahora bien, si de algo presumen los de Facebook, desde hace años, es de que todas las conversaciones que mantenemos a través de ella están encriptadas de extremo a extremo.

Ese mantra es recurrente en todos los comunicados de la empresa, que viene a resaltar algo que todos conocemos y que a base de repetir, parece que es lo único bueno que ofrece a sus usuarios, cuando WhatsApp es algo más que eso. Pero como suele decirse, la cabra tira al monte y desde la app de mensajería creen que todavía hay espacio para llenar con unos cuantos avisos más sus chats y menús principales.

¿Has dicho encriptación de punto a punto?

Así las cosas, WhatsApp ha decidido que eso de recordarnos que nuestras conversaciones están encriptadas de punto a punto no aparece las veces suficientes como para descansar tranquilos así que ha ideado un plan que llevará ese mensaje a nuevos escenarios dentro de la app. Así, al menos, lo han descubierto en las versiones beta para Android y que desde WABetaInfo han desvelado a través de un nuevo artículo.

Nuevas indicaciones de 'encriptación de punto a punto'. WABetaInfo

Según cuentan, ese aviso de cifrado de punto a punto (también puede decirse así) no solo estará presente en los chats, con cada cambio de dispositivo o versión para informar al resto de participantes de que anden atentos, sino que preparan el terreno para que WhatsApp nos indique la presencia de esa encriptación de extremo a extremo en lugares tan poco comunes como la sección de chats, los estados, en las pantallas de llamadas individuales y, por supuesto, todas las que realicemos de manera conjunta con varios miembros de un mismo grupo.

Así, los usuarios tendrán a mano un recordatorio constante de lo seguras que son las comunicaciones con WhatsApp, de tal forma que mientras esa medida de blindaje está activa nadie puede saber lo que escribimos o hablamos, lo que incluye a los propios miembros de Facebook que no tendrán la oportunidad de poner la oreja para cotillear todo lo que decimos. Sea como fuere, nunca está de más saber que aquello que hacemos en la aplicación está protegido por el manto de una capa de seguridad, pero como también reza otro dicho, "lo poco gusta y lo mucho cansa". Y lo mismo desde WhatsApp están cerca de cruzar esa línea de tanto recordárnoslo... ¿no?