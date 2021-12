La nueva ola amenaza con volver a apagar el Broadway madrileño

El mes de septiembre devolvió la esperanza a los musicales. Después de 18 meses con el telón bajado por culpa de la pandemia, la Gran Vía de Madrid recuperó las luces, la música y las risas de la mano de grandes producciones como El Rey León, Grease, Ghost o Tina. Y volvieron a triunfar. De hecho, Madrid es la tercera capital mundial en oferta de musicales a día de hoy, solo superada por Nueva York y Londres, y durante el pasado puente de diciembre los teatros celebraron el aumento de la venta de tickets.

Lo que nadie esperaba, es que los contagios de coronavirus se dispararan también hasta los niveles actuales, con la cifra diaria más alta de toda la pandemia. Este rápido avance de la variante ómicron ya ha comenzado a parar la fiesta. Durante este fin de semana se cancelaron un total de 10 musicales de Broadway en Nueva York por el repunte de los casos, entre ellos el exitoso Hamilton, escrito y protagonizado por Lin Manuel Miranda. La lista la completan Moulin Rouge! The Musical, Harry Potter and The Cursed Child, Doubtfire, Ain Too Proud, MJ The Musical, Jagged Little Pill, Freestyle Love Supreme y Tina.

Este último, que rinde homenaje a la carrera de la gran estrella Tina Turner, llegó en octubre al Teatro Coliseum de Madrid con la compañía Stage Entertainment. Pero igual que la producción estadounidense, la española también se ha visto obligada a parar desde el 18 hasta el 31 de diciembre, este incluido. La razón: 40 contagios entre el reparto. “La prioridad es siempre la salud y la seguridad de todos los miembros del elenco, el equipo y los espectadores dentro del teatro. Lamentamos los inconvenientes que estas cancelaciones les puedan ocasionar”, aseguraba la compañía en un comunicado. Este indicaba que todos los espectadores afectados por las cancelaciones ya están siendo contactados personalmente a través de un correo electrónico, desde su punto de venta, con las indicaciones para gestionar sus localidades canceladas. En principio, las funciones del musical volverán a representarse con normalidad a partir del sábado 1 de enero de 2022.

Musical 'Full Monty'. efe

La directora general de Stage Entertainment España, Yolanda Pérez, explica que la época navideña es su temporada alta y esta nueva variante ha sido totalmente inesperada. “Nuestra idea es volver, seguir y resistir. No nos rendimos en absoluto”, sostiene rotunda. Además, Pérez justifica este parón de las actuaciones como una muestra más del compromiso del sector con la seguridad. “El sábado detectamos el primer contagiado y pusimos inmediatamente a todo el personal a hacerse la PCR. Lo que queremos es que la gente venga y esté absolutamente segura. Además, todo el público es muy respetuoso y cumple todas las medidas”, reconoce.

La productora también se encarga de El Rey León, la mayor producción musical jamás representada en España, que, de momento, continúa las actuaciones con normalidad. “Tenemos dos o tres contagiados, que además son niños, pero afortunadamente la cosa no ha ido a más”, sostiene. Las medidas en los ensayos son estrictas. Todo el equipo se realiza una prueba de antígenos diaria y una PCR semanal para evitar la propagación del virus.

Planeta Fama, por su parte, es la única productora nacional que ha continuado con el espectáculo incluso durante lo más duro de la pandemia. “El resto de los grandes musicales estaban con la persiana bajada y nosotros hemos sido los únicos que hemos seguido haciendo giras con espectáculos internacionales como el de Mayumana o Annie, con un 50% de aforo”, explica su director general, Álvaro Mouriz. Actualmente, la compañía también tiene presencia en la Gran Vía madrileña gracias al musical de Full Monty, que lleva más de dos meses en cartelera

Musical 'Ghost'.

Aunque todavía no han tenido que suspender ninguna actuación, Mouriz reconoce que la nueva ola de la pandemia ha devuelto la incertidumbre a sus planes. “Teníamos el teatro prácticamente lleno con muchísimos grupos de empresas que compran entradas para celebrar la Navidad y de 70 grupos que teníamos contratados se nos han caído 50”, lamenta.

En una situación similar se encuentra el Teatro EDP de Gran Vía, cuyo principal reclamo es el musical Ghost. Según el presidente del Grupo Smedia, productor del teatro, después del puente de diciembre ha habido una pérdida del 60% del público. “En este momento la venta está paralizada. Calculo que de aquí hasta después de Reyes va a ser muy complicado porque hay una gran desconfianza”, augura Mouriz.

Aun así, coinciden en la necesidad de que las luces no se apaguen. No solo porque entre el público nunca haya habido contagios, según afirma Pérez, de Stage Entertainment. Sobre todo, reivindican los musicales como una salida al estrés generado durante todos estos meses. “Es un bálsamo para evitar todos los problemas y para que la gente tenga su hora y media de desconexión total”, justifica Mouriz, de Planeta Fama.