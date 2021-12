Jacobo Blanquer: “El Covid irá perdiendo importancia y mensaje para los mercados”

Tressis Gestión nació hace 10 años con tres millones de euros bajo gestión en fondos de inversión libre procedentes de la compra de Valórica. Hoy gestionan más de 660 millones en distintas clases de estrategias y el objetivo, según explica su consejero delegado, Jacobo Blanquer, “es llegar en 2023 a los 1.000 millones, con nuevos productos que vamos a lanzar descorrelacionados de activos de renta variable o fija que, en general, vemos muy justos de valoración”. Además, se han propuesto que todos sus fondos cumplan los baremos de la CNMV sobre inversiones sostenibles.

¿Qué balance hace de 2021?

En general ha sido un buen año, pero ha sido mucho mejor para el que haya invertido a nivel global ya que, aparte de la subida de los propios mercados, el dólar se ha fortalecido, con lo cual también le ha producido beneficios. En cualquier caso, ha sido un año mejor que para el inversor en el Ibex, el peor índice, con diferencia, de los países desarrollados.

¿Qué previsiones manejan en la gestora para 2022?

Va a ser más complicado que 2021. La gran duda es la inflación, que cada vez está más claro que va a ser un fenómeno temporal pero que va a durar mucho tiempo. Eso tiene como efecto secundario que los bancos centrales se están empezando a poner nerviosos. Y luego están las dudas sobre el crecimiento, ahora con la variante ómicron. Pero la clave de todo es la inflación y la reacción en consecuencia de los bancos centrales.

¿Cómo valoran las últimas decisiones anunciadas esta semana por la Fed y el BCE?

La Reserva Federal ha hecho lo que se esperaba: acelerar las recompras. Lo que ha sorprendido más al mercado han sido las subidas de tipos en 2022. En cuanto al BCE, si se supera en breve la nueva variante del coronavirus es muy probable que veamos nuevas decisiones sobre compras, pero subidas de tipos en 2022 no esperamos.

¿Qué sectores serán los ganadores el próximo año?

La renta variable va a seguir siendo el activo principal. Y si hay inflación, los sectores que funcionan mejor son materiales, energía o financiero. Estas compañías pueden hacerlo mejor por lo menos en la primera parte del año. Y también puede hacerlo muy bien salud. Dentro de la renta variable estadounidense, probablemente es el sector más atractivo.

"Si los tipos de interés suben, el Ibex no lo debería hacer mucho peor que Europa, pero tampoco creo que mejor"

¿Y el sector tecnológico, en un entorno de alza de tipos?

Lo va a seguir haciendo bien. Los resultados empresariales en Estados Unidos están siendo muy buenos básicamente por las tecnológicas, con unos márgenes muy superiores a los de una empresa industrial o el sector financiero, energético, etc. La demanda continua y esto ya no hay quien lo pare. Lo único que ocurre es que todo va muy rápido y empresas que hoy son punteras puede que dentro de 10 años no lo sean. Si tomas el Nasdaq 100, que lleva una subida en el año del 25%, y le quitas los cinco valores que más pesan, es decir, Apple, Microsoft, Google, Facebook y Amazon, el índice bien podría estar en negativo.

¿Les atrae el mercado español?

El problema del Ibex es la composición sectorial. El que más pesa es, con diferencia, el bancario y eso se nota en su retorno. Tampoco vemos tecnológicas. Quizás Indra. ¿Farmacéuticas? La gran apuesta era Grifols pero es uno de los valores que más caen este año. También en septiembre hemos visto el batacazo de las eléctricas y, en cuanto a Telefónica, está en un sector que lleva diez años cayendo en toda Europa. Es verdad que si hay subida de tipos, al Ibex no le viene mal al tener mucho banco y empresa industrial, pero dependemos mucho de cómo vaya a ser. Aparte de eso, las grandes empresas españolas tienen una exposición muy fuerte en Latinoamérica y ahí tenemos una volatilidad extra comparada con el resto de países europeos. Si los tipos de interés suben, el Ibex no lo debería hacer mucho peor que Europa, pero tampoco digo que mejor.

Hace hincapié en la inflación como el principal riesgo. ¿No le preocupa el coronavirus?

No lo sé. ¿Cuánto sufrieron las Bolsas con la variante delta? Dos semanas y pico o tres. ¿Y ahora con ómicron? Buena parte de lo que cayó en los tres últimos días de noviembre y dos primeros de diciembre, se ha recuperado en dos o tres sesiones. Salvo que haya una variante para la que las vacunas no valgan y haya que reproducir los cierres de 2020, que lo veo francamente difícil, creo que el Covid va a ir perdiendo importancia y mensaje para los mercados.

La primera posición del Adriza Global, fondo que gestiona, es Micron Technologies.

Es el valor con más peso desde hace tres años. Las primeras acciones las compré a 14 dólares y ahora están a 83 dólares. Es una empresa que hace memoria de almacenaje. Su principal cliente eran los fabricantes de ordenadores, luego llegaron los de móviles y ahora ya estamos en que los automóviles necesitan memorias y también el sector salud. La demanda de memoria, chips y semiconductores va a ser mucho mayor en los próximos años. Es una inversión a medio y largo plazo.

¿Qué otros valores predilectos tiene?

A ArcelorMittal le queda mucho por crecer. Y para mí Google (Alphabet) es un valor para dejarlo ahí de por vida porque al final es el que más información tiene sobre todos nosotros.