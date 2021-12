Cómo pagar menos impuestos con el cheque comida y trabajando desde casa

Los pocos días que quedan del año aún dejan margen para negociar con la empresa el cobro de retribuciones en especie que no tributan y que contribuyen por tanto a rebajar la cantidad de rendimientos del trabajo por los que habrá que tributar en el IRPF. Esas retribuciones en especie son el cheque transporte, el cheque restaurante o el seguro médico que paga la empresa y todas ellas quedan libres de impuestos. En el caso del cheque comida también si se trabaja desde casa.

La pandemia impuso en la primavera de 2020 el teletrabajo siempre que fuera posible y el trabajo a distancia perdura en muchos casos, aunque en menor medida, una vez recobrada cierta normalidad. El cheque comida y su condición de retribución en especie libre de impuestos ha sobrevivido por tanto para quienes siguen trabajando desde casa y pueden así utilizarlo para pedir comida a domicilio o al lugar desde el que estén realizando el trabajo a distancia. Según explican desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), se acepta que el cheque comida no se emplee únicamente en un restaurante sino en establecimientos de comida a domicilio

La pandemia obligó incluso a una modificación de la Ley del IRPF el pasado año en el que incluir las nuevas situaciones en las que poder emplear el cheque restaurante, para incluir la petición de comida a domicilio, según explica María Antonia del Río, Directora en el área de Fiscalidad de Personas Físicas de KPMG Abogados. "Se dejó claro que se podía usa también en ese supuesto con los mismos requisitos vigentes hasta el momento, por una cuantía de 11 euros al día, en días laborales, no acumulable y en días en que no se percibieran dietas", explica.

Incertidumbres legales

El reconocimiento del cheque restaurante en el teletrabajo presenta en todo caso una variada casuística que también ha llegado a los tribunales. Una sentencia de la Audiencia Nacional, de abril de este año, reconoce que no se puede suprimir el cheque comida por estar teletrabajando. Y otra del pasado septiembre también de la Audiencia Nacional señala sin embargo que el cheque comida se le puede retirar al empleado en situación de teletrabajo cuando hay jornada partida.

Eduardo Martínez, abogado del área de Legal de Legal Laboral de KPMG Abogados, explica que hasta el momento no hay un criterio unificado por parte del Tribunal Supremo sobre la cuestión. En todo caso añade que es muy importante tener en cuenta que las citadas sentencias responden a los momentos duros de la pandemia, cuando no existía la normativa del teletrabajo, y “a la concreta y específica casuística que presentaba cada una de las empresas demandadas, siendo especialmente relevante a estos efectos la regulación que existía en los diferentes convenios colectivos que les resultaban de aplicación”.

Así, la normativa específica que regula el teletrabajo, según la ley aprobada en julio de 2021, no contiene ninguna previsión por la que el personal que esté teletrabajando deba disfrutar de un ticket restaurante, añade Francisco Artacho, abogado del área de Legal Laboral de KPMG Abogados. El experto recuerda que la voluntariedad es uno de los principios esenciales del teletrabajo, y si bien se ha de establecer la compensación al trabajador de los gastos que tiene que asumir al trabajar desde casa, como la electricidad o internet, no se prevé nada en la norma sobre los cheques comida. “En nuestra práctica profesional, no nos hemos encontrado ningún supuesto en el que, en un acuerdo de teletrabajo, la empresa y el trabajador hayan incluido los tickets restaurantes como una parte del contenido del acuerdo del teletrabajo”, explica Artacho, aunque bien podría ser posible si la empresa y el trabajador así lo acordaran.