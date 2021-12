Telefónica mejora condiciones para los solicitantes al plan de bajas nacidos antes de 1967

Telefónica España y los sindicatos han mantenido hoy una nueva reunión en torno a la negociación sobre el nuevo Plan Social de Empleo (PSE), que vendrá acompañado de un plan de bajas voluntarias (PSI). Según fuentes sindicales, la compañía ha mejorado su oferta inicial y está dispuesta a negociar.

Así, dentro de la oferta para los empleados que soliciten adherirse al nuevo PSI, la teleco ha elevado las rentas para el colectivo nacido antes de 1967 a un 65% del salario. Hasta ahora ofrecía un 63%. Para los nacidos en 1967, Telefónica ofrece un 68% del salario.

En un comunicado, UGT indica que la empresa no planteará un plan universal, sino que sólo aceptará uno dirigido a proteger a determinados perfiles. “Reiteran que no pueden hacer concesiones sobre el modelo que han planteado, ya que la diferencia en el porcentaje de adhesión entre distintas áreas está en correspondencia con la situación real de la compañía y las necesidades que se requieren para afrontar el futuro”, dice el sindicato.

UGT afirma que su “firme posicionamiento” ha llevado a la compañía a aceptar la negociación de un Plan Social de Empleo PSE, del que se ha comprometido a hacer llegar a los sindicatos un texto para su evaluación. “Hemos abierto un proceso de reflexión interna en ambas partes con el fin de posibilitar un acuerdo”, afirma.

En su anterior reunión, la pasada semana, Telefónica presentó una nueva oferta para el PSI, que aumentaba el porcentaje máximo de adhesiones a un 75% en las áreas denominadas no críticas. Así, el número máximo de salidas alcanzaría los 2.750 empleados, frente a las cerca de 2.500 ofrecidas anteriormente. La compañía afirmó que estaba en el límite que podía plantear a este colectivo y direcciones.

La empresa, no obstante, para acelerar la búsqueda de un acuerdo, abrió la puerta a subidas salariales para 2023 y a prorrogar el convenio, extendiendo la totalidad de las garantías de empleo y no movilidad forzosa. La teleco ofreció un incremento del 1% de la masa salarial para 2023 y un plus de 300 euros.