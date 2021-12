El ex jefe de control interno de BBVA Arbizu se ofrece a declarar ante el juez por el 'caso Villarejo'

El que fuera responsable del área de Regulación y Control Interno de BBVA hasta julio de 2019, Eduardo Arbizu, se ha ofrecido a declarar voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel-García Castellón sobre los supuestos encargos que la entidad habría realizado al comisario

jubilado José Manuel Villarejo.



En un escrito fechado el pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, Arbizu ha pedido al magistrado instructor de la macrocausa 'Tándem' que señale día y hora para su declaración, que se sumaría a las del ex consejero delegado de BBVA Ángel Cano y al que fuera jefe de Seguridad

Ángel Corrochano.



La defensa de Arbizu explica que su representado -que fue citado por primera vez en noviembre de 2019_se acogió en ese momento a su derecho a no declarar hasta conocer las razones por las que se le había citado a declarar en calidad de investigado, especialmente cuando en aquel momento

la causa era "secreta".



El otrora responsable del área de Regulación y Control Interno de BBVA fue cesado en julio de ese mismo año por estar supuestamente involucrado en la encomienda de investigar a Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda.



CORROCHANO, CANO Y VÁZQUEZ



En esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', donde tanto BBVA como su ex presidente Francisco González están imputados, se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -buque insignia del grupo empresarial de Villarejo- para distintos proyectos al menos entre 2004

y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.



Continuando con las pesquisas, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 Joaquín Gadea tomará declaración el próximo 20 de diciembre al que fuera jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) Manuel Vázquez.



Su declaración será la antesala de la de Corrochano, que se celebrará el 21 de diciembre, después de que éste enviase el pasado mes de octubre un escrito al juez en el que sostenía que era "inimaginable" que Villarejo siguiera en activo cuando el banco le contrató en diciembre de 2004,

aseverando en la misma línea que "nunca" sospechó que la información que les proporcionaba pudiera proceder de bases policiales de acceso restringido.



Está previsto que ese mismo día el juez también escuche a Cano, que también se ofreció a declarar voluntariamente al considerar que es "esencial" para su defensa. Cano fue citado como investigado en julio de 2019, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar "por estar en secreto las actuaciones".



Esta ronda de declaraciones se completa con las que se celebraron los pasados 24 y 25 de noviembre, después de que Gadea escuchase el ex responsable de Comunicación de BBVA Paul García Tobin -que se encuentra investigado en la causa-, al asesor financiero de la entidad César Béjar y al perito Fernando Alfonso Díaz.