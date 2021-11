WiZink lanza un programa de fidelización con recompensas en dinero

WiZink acaba de lanzar WiZink Extra, un programa de fidelización y beneficios que es automático, digital y cuyas recompensas son en dinero, según ha informado la entidad este jueves a través de un comunicado.



En concreto, los clientes reciben de forma automática un porcentaje de lo pagado con la tarjeta de la entidad en los comercios 'online' o físicos adheridos al programa, sin necesidad de ningún trámite más.



Otra de las novedades es que unifica en una misma experiencia los programas de fidelización de todo tipo de comercios, desde restauración a alimentación, moda, ocio o viajes, tanto de pequeñas tiendas como de grandes superficies.



Además, no establece una compra mínima para acumular, ni un tiempo máximo para recibir el reembolso, de forma que "todas las recompensas son en dinero y no caducan".



Todos los clientes de tarjeta del banco pueden acceder al programa y obtener las recompensas solo por utilizarla. Además, en la nueva versión de la 'app' de WiZink se puede consultar todos los detalles del programa, incluyendo las compras que hayan generado descuentos, el reembolso

correspondiente, el volumen acumulado en cada comercio, etc.



WiZink ha desarrollado este programa con la fintech española Triple.