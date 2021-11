Ideas para colocar el dinero que no absorben ya los planes

Octubre ha cerrado con unas captaciones netas en planes de pensiones de solo 50 millones de euros, un 24% menos que en 2020. Es cierto que habitualmente son noviembre y diciembre los meses en los que los ahorradores pisan el acelerador, pero esta cifra parece dar a entender que los recientes recortes a las aportaciones están llevando el dinero hacia otros productos.

“Muchos partícipes se van a ver en la tesitura de trasladar el excedente de ahorro a largo plazo hacia otros instrumentos. Este papel lo están asumiendo los fondos de inversión, que este año registran un elevado volumen de suscripciones”, apunta José Luis Manrique, director de estudios del Observatorio Inverco. De hecho, los datos del último Barómetro del Ahorro del Observatorio Inverco confirman el incremento del horizonte de inversión: el 59% de los partícipes de fondos señalan que su plazo de ahorro es superior a tres años.

Fernando Ibáñez, presidente de Aseafi , cree incluso que, al “no presentar incentivos fiscales, los planes de pensiones están abocado a su desaparición en cuanto los partícipes puedan rescatarlos diez años después de su constitución”.

En VidaCaixa, sin embargo, siguen pensando que estos instrumentos son una buena herramienta de ahorro para proporcionar un complemento a la pensión pública de jubilación, y cuentan con una amplia gama de productos. No obstante, en el actual entorno de bajos tipos, ven adecuados otros instrumentos como el seguro de vida unit linked, que “permite ahorrar de forma periódica e invertir en renta variable, el activo con mayor crecimiento a largo plazo, con la garantía de que las primas aportadas están garantizadas en caso de invalidez o fallecimiento durante los primeros diez años”.

Preocupación

Según el Informe Naranja 2021 de ING, nueve de cada diez españoles cree que no tendrá pensión pública o que será insuficiente para garantizar su nivel de vida. “Ha aumentado la preocupación por la jubilación y creemos que es muy importante que los ciudadanos tengan herramientas que les ayuden en la planificación financiera para esta etapa de la vida y entiendan que en una inversión así lo que cuenta es el largo plazo”, apunta Enrique Rodríguez, responsable de planes de pensiones de ING.

“En la actualidad, cuesta encontrar rentabilidades positivas a las alternativas más tradicionales del ahorro”, admite Virginia Calderón Jareño, subdirectora de desarrollo del negocio vida individual de Mapfre España. En este contexto, “las soluciones unit linked orientadas a la inversión con riesgo tomador permiten acceder a las posibles rentabilidades atractivas de la renta variable con distintas exposiciones a riesgo e, incluso, según la modalidad, con ciertos niveles de garantía para el inversor”. Esto convierte a estas alternativas en el producto de ahorro con mayor crecimiento reciente y mejores expectativas. De hecho, en la aseguradora también los han impulsado, “actúan como instrumentos perfectos para ser utilizados dentro de un programa de retribución flexible, que puede realizar cualquier empresa de cualquier tamaño”, explica Ángel Crespo Castro, subdirector de desarrollo del negocio vida colectivo de Mapfre.

Rodrigo Fernández-Avello, director general del negocio de vida y pensiones de Santalucía, considera que en el entorno actual, los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) “suponen un perfecto complemento a las acortadas aportaciones a planes, ya que “cuentan con una fiscalidad a su vencimiento y transformación en renta que pueden resultar también atractivas, además de hacerse líquidas en forma de pago periódico que responde a la esencia de complemento de pensión”.

Ernesto Getino, CEO de Getino Finanzas EAF y asociado de Aseafi, coincide en que “una de las mejores opciones en cuanto a la diversificación, dispersión y selección de riesgos e inversiones son los fondos de inversión y los unit linked”.

No obstante, Fernando Ariza, director general adjunto en Mutualidad de la Abogacía, piensa que la ciudadanía “no ha entendido bien los planes. Han desconfiado de ellos por no tener nada garantizado y por falta de transparencia”. En su opinión, en el sector asegurador falta innovación para crear más productos de ahorro, “quizás a más corto plazo para que los ciudadanos tengan mejor acceso al dinero en casos como los que hemos vivido en pandemia, cuando al 20% de los ciudadanos les pilló con menos de 200 euros ahorrados”. Es partidario de no pensar solo en la rentabilidad, sino también en la importancia de tener ahorro disponible.