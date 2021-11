El conflicto salarial que incendia las calles de Cádiz

Cádiz ha vivido este martes una nueva jornada de huelga por el conflicto entre la patronal y los trabajadores del metal, que lleva ya ocho días paralizando una ciudad en la que aproximadamente unas 25.000 personas se emplean en este sector, según cifras facilitadas por Comisiones Obreras. Este miércoles, sindicatos y empresarios tendrán una nueva reunión a las 11.00 horas para intentar desencallar el conflicto.

El principal problema es salarial. Los sindicatos hasta ahora han pedido a Femca (Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz) un convenio de dos años para los ejercicios 2021 y 2022 en el que se contemplara un aumento del 2,5% para cada año más la diferencia entre este porcentaje y el IPC. De dicha diferencia, el 80% iría a tabla, es decir, pasaría a ser parte del sueldo fijo del empleado, y el 20% restante se abonaría mediante un pago extraordinario. La patronal a esto se ha negado en las varias reuniones mantenidas estos días. La última oferta lanzada por los empresarios ha sido un aumento del 2% por ejercicio en un convenio a tres años. A su vez, en caso de que las subidas hayan estado por debajo del IPC durante ese tiempo, Femca ha propuesto compensar dicha diferencia.

“Mañana [por este miércoles] haremos una nueva propuesta en la mesa de negociación”, ha asegurado a CincoDías el secretario general de Industria de CC OO de Andalucía, José Hurtado. En el encuentro, Comisiones Obreras transmitirá a los empresarios que se abre a pactar la fórmula del IPC, “siempre y cuando los trabajadores no pierdan poder adquisitivo” y propondrá un convenio a tres años, “algo que la patronal ve con mejores ojos”. Pero habrá condiciones. El sindicato quiere una comisión de seguimiento de cumplimiento del convenio, porque hay “muchísimos problemas de cumplimiento de convenio en Cádiz”.

Entre los incumplimientos que CC OO asegura que se producen están, por ejemplo, el no respetar el porcentaje máximo de trabajadores eventuales, “que actualmente está en el 20%”. “Y queremos que se vigile escrupulosamente el descuelgue de los convenios. No nos vale firmar un convenio maravilloso si después la patronal se acoge a los descuelgues a la limón y no lo cumplen”, añade Hurtado.

Por último, los representantes de los trabajadores quieren que haya ultraactividad de los convenios, es decir, que cuando llegue el momento de su finalización y mientras se negocia el siguiente, el convenio ya caducado continúe vigente hasta que se firme el nuevo.