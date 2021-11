Naturgy da mantado a los bancos para colocar híbridos y recomprar bonos al 4%

Empresas y bancos aprovechan la recta final del año para acelerar la captación de recursos. Después de que en septiembre y octubre fueran los bancos los encargados de anticipar las refinanciaciones, ahora las miradas están puestas en las empresas. Concluido el black out las cotizadas están aprovechando la calma tensa que vive el mercado de deuda para anticipar algunas de las operaciones previstas para los próximos meses. Naturgy y Telefónica centran este lunes las miradas. Ambas firmas no han querido dejar pasar el momento para lanzar emisiones destinadas a recomprar bonos híbridos. El objetivo no es otro que el de reducir los costes financieros aprovechando el entorno de tipos cero que siguen dominando.

Morgan Stanley, BBVA, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole, JP Morgan, MUFG, Unicredit y Société Générale conforman el ejército de bancos contratado por Naturgy para sondear el mercado y proceder a la venta de deuda híbrida. De momento no se conocen los detalles de la operación. Lo único que ha trascendido es que los bonos contarán con la posibilidad de amortización anticipada al quinto año. En paralelo a esta colocación, la gasista ha anunciado una oferta de compra de 1.000 millones para los títulos perpetuos que vencen en noviembre de 2022 y por los que paga un 4,125%.

La emisión de Naturgy se produce una semana después de que Iberdrola colocara 750 millones en bonos híbridos verdes al 1,6%. Los bonos híbridos son un tipo de deuda que ha experimentado un fuerte crecimiento tras la crisis de pandemia. Las razones que lo justifican son simples. Es un tipo de activo que permite a las empresas captar recursos con los que financiar sus proyectos sin deteriorar sus ratios financieras. Estos bonos computan al 50% como capital para las agencias de rating y permiten a las empresas blindar sus calificaciones. Estas son claves a la hora de conseguir financiación, pues la nota acaba determinando el precio que el mercado exige a las empresas y determina el tipo de inversor que acude a la oferta.