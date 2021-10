Garamendi: "No solo me interesa escuchar a Trabajo, también a Bruselas o a otros Ministerios"

Todo el mundo quería oír hoy lo que tiene que decir el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ante el cisma surgido en el Gobierno por la negociación de la reforma laboral. Era el único miembro del diálogo social que no se había pronunciado aún sobre la polémica y, por ha sido recibido hoy por una nube de periodistas a la entrada de un desayuno de Europa Press informativo en Madrid. "Nosotros estamos sentados a la mesa y el Gobierno el uno, no dos o tres", ha sentenciado el líder empresarial.

Dicho esto, sin referirse expresamente a las razones por las que ha surgido la pugna entre las dos vicepresidentas del Gobierno, la primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la segunda, Yolanda Díaz, Garamendi si ha dejado claro algo: "no solo me interesa lo que pueda decir Trabajo, también quiero escuchar a la Comisión Europea, al Fondo Montetario Internacional, a la OCDE, al Banco de España y, por su puesto al Ministerio de Economía o al de Educación".

De hecho, ha explicado que aunque las negociaciones de la mesa las dirijan desde Trabajo, lo relacionado con los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ya se están discutiendo con los ministerios de la Seguridad Social, de Educación, de Economía y de Hacienda.

Visiblemente inquieto ante la situación, Garamendi ha zanjado su opinión respecto a la polémica de estas negociaciones señalando: "No voy a entrar en el juego político porque no me dedico a eso". Si bien, ha querido recalcar que los empresarios no tienen derecho a veto, como se ha dicho en alguna ocasión, "pero sí tenemos derecho a opinar, y diremos lo que nos parece lo que quiera hacer el Gobierno".

Finalmente, ha pedido discreción en las negociaciones para modernizar el mercado laboral si se quiere que estas salgan adelante. "No podemos llevar al debate público cada vez que se cambia una coma en la negociación".