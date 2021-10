Orange España reduce ingresos un 4,4%, en un trimestre marcado por la fuerte competencia

Orange España redujo sus ingresos un 4,4% en el tercer trimestre, hasta 1.176 millones de euros, en un periodo marcado, de nuevo, por la dura competencia en el mercado español. En los nueve primeros meses del año, el volumen de negocio se situó en 3.544 millones, un 4,9% menos.

Según el informe financiero presentado hoy por el grupo francés, el descenso ha venido motivado por la caída del tráfico de interconexión a la red fija y la ralentización de la venta de equipos frente al segundo trimestre.

La teleco, no obstante, parece mostrar una ligera mejora de la tendencia en los servicios minoristas, que bajaron un 7,9% en términos interanuales, hasta 792 millones de euros, frente a una caída del 8,3% en el segundo trimestre y del 10,2% en el primero. Los ingresos mayoristas bajaron un 1,4%, hasta 228 millones, mientras que los ingresos por ventas de equipos subieron un 11,9%, hasta 156 millones.

El gasto por cliente convergente (Arpo) de Orange España se redujo un 6,8% en el tercer trimestre, hasta 52,7 euros.

En una reciente intervención en el evento Europe Day, organizado por la teleco con analistas y medios de comunicación, el CEO de Orange España, Jean Francois Fallacher, afirmó que el plan de retorno al crecimiento mantiene el ritmo correcto y la estrategia es clara. No obstante, indicó que Orange España no volvería al crecimiento en Ebitda antes de arrendamientos (EbitdaAL) hasta 2023. En este caso, la operadora no suele publicar la evolución del Ebitda en las cuentas del tercer trimestre,

La compañía, no obstante, parece haber recuperado el pulso comercial. Orange España, a pesar de la temporada de vuelta al colegio, marcada por las fuertes promociones comerciales, registró una ganancia de 8.000 clientes convergentes, 76.000 líneas móviles de contrato y 10.000 de banda ancha fija, incluyendo 43.000 de fibra. La operadora, además, señala que se ha reducido la tasa de rotación de clientes (churn) en todos los segmentos.

“Siguiendo con la migración de los clientes de República Móvil a Simyo, Orange España continuó con la transformación de las operaciones, comenzando con la migración de los clientes de Amena. La compañía reducirá así el número de marcas de su portfolio de cinco a tres”, indica el grupo francés en su informe financiero.