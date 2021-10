Vodafone reduce el ERE a 442 salidas, con voluntariedad y 50 días de indemnización

Vodafone España ha formalizado su última oferta en torno al expediente de regulación de empleo (ERE). La compañía ha ofrecido una reducción final en 67 personas el número de afectados, desde su planteamiento inicial, de tal modo que el ajuste se reducirá 442 el número de salidas que se producirán.

Según fuentes sindicales, en términos de indemnización, Vodafone ofrece 50 días por año trabajado, junto con un bonus de 6.000 euros lineal para aquellas personas que tengan un salario fijo bruto igual o inferior a 30.000 euros anuales. Dicho bonus ya no estará sujeto a la antigüedad. El tope indemnizatorio sumando ambos conceptos será de 33 mensualidades.

La compañía admitirá el total de solicitudes de voluntariedad hasta el límite del número de posiciones finalmente afectadas a nivel de división. La teleco, no obstante, tendrá derecho a veto. Los voluntarios, que no sean de tiendas, tendrán un compromiso de no competencia durante seis meses por un importe de tres meses del salario regulador.

Con respecto al personal de las 34 tiendas propias que serán externalizadas, podrán elegir entre acogerse al proceso de salida con la indemnización pactada o una subrogación a la distribución sin garantía de empleo.

Con respecto a las prejubilaciones, podrán acogerse las personas que mayores de 55 o que cumplan 55 años hasta el 31 de diciembre de 2022. Las rentas serán iguales al 85% del salario fijo más un 50% del salario variable teórico (ambos conceptos en neto). Dichas rentas se extenderán en las edades de 55 a 57 años hasta cumplir 63 años; de 58 a 59 años hasta cumplir 64 años; y más de 60 años, hasta cumplir 65 años. Se contempla una revalorización de las rentas de 1% anual. En todos casos las rentas se verán acompañadas de un Convenio Especial de la Seguridad Social.

El período de aplicación será del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, mientras que las salidas se producirán entre 30 de noviembre al 31 de enero de 2022, salvo para los prejubilados con edades inferiores a 55 años que se producirán en el momento se cumplan dichos años.

En la oferta se incluye una extensión del programa de recolocación externo de un mínimo de 12 meses, pudiendo incluir a los conyugues que estén en situación de desempleo, y con una extensión hasta la consecución del 100% de recolocaciones.

En relación al seguro de salud, se mantendrá tres meses y el servicio médico analizará, para los tratamientos médicos graves urgentes, la posibilidad de extender dicho seguro hasta el 31 de diciembre de 2022.

Fuentes de UGT señalan que se han cumplido los mínimos que se habían marcado para la negociación abierta con la empresa, al obtenerse pequeñas mejoras sobre el acuerdo firmado en 2019. “Valoramos positivamente la propuesta dentro del malestar que nos provoca que se vayan a producir despidos forzosos y a pesar de tener que asumir lo que para nosotros es un error estratégico, como el cierre de las tiendas propias, ya que como indicamos en mesa, entendemos que dicho cierre perjudica la imagen pública de Vodafone al tiempo que empeora su servicio”, dice el sindicato.

Ahora, la oferta deberá ser votada por los empleados de Vodafone España en estos días, para aprobar si se firma o no un acuerdo con la empresa.