Bancos y turísticas frenan el repunte de pagos de dividendos en 2021

Los dividendos de las grandes empresas cotizadas españolas tienen históricamente una gran relevancia y es una de las señas de identidad del mercado. Desde hace años la Bolsa española lidera de forma mantenida entre las Bolsas desarrolladas en rentabilidad por dividendo, uno de los atractivos del mercado para los inversores extranjeros que son propietarios de algo más del 50% del valor de las acciones españolas cotizadas.

En 2020, las cotizadas españolas se tuvieron que apretar el cinturón por culpa de la crisis provocada por la pandemia y los pagos cayeron un 40,9%, hasta los 18.709 millones de euros respecto a los 31.705 millones repartidos en 2019, según datos de BME. La mejora de la economía durante 2021 hacía prevér que los pagos se irían a recuperar este año. Sin embargo, a falta de dos meses para cerrar el ejercicio, las previsiones apuntan a que 2021 cerrará con niveles de desembolso global por parte de las cotizadas similares al de 2020, en torno a los 18.500 millones de euros- teniendo en cuenta que en el último trimestre del año se repatirán alrededor de 5.000 según las previsiones- y por tanto lejos de esos cerca de 32.000 millones de euros que lascotizadas españolas repartieron en el año previo al covid.

Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank, explica que “hay un decalaje entre el año natural o fiscal de los beneficios y el año en el que se pagan lo que explicaría que los dividendos pagados en 2021 sean parecidos a los de 2020”. La banca, que en 2019 fue responsable de alrededor del 27% del total de los dividendos satisfechos por las empresas cotizadas españolas, en 2020 repartió la mitad que en 2019 y su peso en el conjunto se redujo hasta el 19%.

El levantamiento de la limitación impuesta a los bancos por parte del BCE en lo referente a la retribución al accionista el pasado mes de octubre se traducirá en nuevas políticas de retribución al accionista. De hecho, tanto BBVA como Bankinter ya han repartido dividendo en las últimas semanas y Santander lo hará en unos dias pero no será suficiente para arreglar el ejercicio. Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4, explica que esto es así porque “en algunos bancos este año se paga menos en efectivo como es el caso de Banco Santander y otros han dejado el pago para 2022 como es el caso de CaixaBank”.

Las empresas del sector turismo que ofrecían rentabilidades por dividendo muy atractivas y que tenían políticas de retribución al accionista muy importantes cancelaron sus pagos en 2020 y no los han recuperado en 2021. Este es el caso de valores como Aena. La compañía canceló el año pasado una remuneración de 1.137 millones con cargo a un 2019 en que marcó récord de actividad y beneficios. Lo hizo con el objetivo de preservar la liquidez ante la peor crisis que recuerda la aviación. Y ha mantenido esa política en este 2021. Antes de la pandemia, el dividendo se guiaba por un compromiso de pay out del 80%. Amadeus e IAG son otras de las compañías de uno de los sectores más penalizados por la crisis provoacada por la pandemia que no han recuperado durante este año sus políticas de premio al accionista.

El hueco dejado por la banca y el turismo tanto el año pasado como esté se ha suplido con los pagos del sector utilties y gas. Estas empresas, con ingresos muy recurrentes y bastante estables, han tratado de mantener sus planes de retribución al accionista como mecanismo de atención, fidelización y atracción de inversores tanto en 2020 como en 2021. “Todas han pagado más dividendo que el año pasado, tienen políticas de dividendos crecientes. En algún caso, como es Endesa, la subida con respecto al año pasado ha sido muy considerable (2,01 frente a 1,48)”, explica Aguirre, de Renta 4. Las constructoras también han seguido fieles a sus políticas de dividendos en los últimos meses.

Este año además, se ha estrenado en el pago de dividendos uno de los valores que han debutado en el parqué en 2020. Línea Directa, que desde finales de abril, cotiza como valor independiente de Bankinter, ha repartido cupón en dos ocasiones. La aseguradora pagó el pasado 7 de octubre, 0,023679 euros brutos por acción, desembolsando cerca de 26 millones de euros.