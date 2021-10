Pixel Pass: así es la tarifa plana de Google que ofrece un móvil y acceso a sus servicios

Son millones los usuarios en todo el mundo que optan por comprar sus terminales asociados a la tarifa de un operador, mes a mes, o a través de una promoción especial que les permite ahorrar bastante dinero aplazando el pago, así que no debería extrañarnos que Google haya decidido convertirse en una de esas alternativas para ofrecer sus smartphones dentro de una especie de renting repleto de servicios.

Pixel Pass, del que ya tuvimos noticias hace algunas semanas, no es otra cosa que la alternativa que Google pone en nuestra mano para hacernos con uno de sus recién estrenados terminales. Unos Pixel 6 que llegarán en breve a los EE.UU. y que, desgraciadamente, se harán de rogar en el caso de nuestro mercado, lugar en el que suelen aparecer transcurridos algunos meses desde su primer lanzamiento.

No solo el móvil, también servicios

Pero a diferencia de las operadoras que venden móviles a plazos, Google ha pensado que no estaría de más aprovechar para llenar su catálogo de servicios con unos cuantos miles (o cientos de miles) de nuevos usuarios premium en aquellas plataformas donde dispone de alternativas de pago a los servicios free de YouTube, Google One, Google Pass, etc.

Pixel Pass de Google. Google

El caso es que Pixel Pass está disponible desde el mismo momento del lanzamiento de los nuevos smartphones de Google en dos modalidades: una de 45$ al mes que nos incluye un Pixel 6, y otra de 55 con el Pixel 6 Pro. Además de los terminales, como os hemos dicho, los usuarios se llevan almacenamiento extra en la nube (200GB) ideal para Drive o Google Fotos, YouTube Premium con acceso también a toda la música de YouTube Music, y Google Pass, aplicaciones y videojuegos (sin publicidad ni pagos extra) contenidos dentro de la tarifa plana de la Play Store de Android.

El negocio no está nada mal porque solo los servicios tienen un coste mensual, entre los tres, de casi 20 euros, por lo que deja el precio del smartphone en apenas 25 ó 35$, amén de que todo el plan también incluye un seguro de cobertura para el móvil, para esos "pequeños accidentes de la vida" que dice Google. En total, el usuario que se acoja a este Pixel Pass tendrá que estar 24 meses pagando esa cuota seleccionada que, al final, supone cierto descuento sobre el precio de venta oficial. De todas formas, veremos a ver si cuando aterrice en España Google se plantea traer también este interesante método de comercializar sus Pixel 6 con el pack de dispositivo y acceso a sus servicios Premium.