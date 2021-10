Google añade a sus Pixel la función de grabación automática de vídeo en caso de emergencia

Uno de los terrenos por los que han comenzado a transitar los móviles en los últimos años es el de las emergencias. Ya no se trata solo de tener a mano un botón del pánico para activarlo como que el propio dispositivo sea capaz, él solito, de actuar en caso de incapacitación de su dueño, por ejemplo, tras un accidente de tráfico o algo parecido.

No hay que olvidar que en toda emergencia son claves los primeros instantes en los que se puede decidir el desenlace de una situación, por lo que Google se ha decidido a ir un paso más allá dentro de su gama de smartphones Pixel, que serán capaces de activar la grabación de vídeo de manera automática en cuanto Android detecte que se está produciendo una situación de emergencia.

¿Para qué nos sirve que grabe?

En primer lugar, esta actualización parece que está llegando de forma exclusiva a los modelos Pixel de Google, por lo que se activará de manera automática al instalarse en el terminal. A partir de ese momento, podremos ir un poco más tranquilos por la calle porque cuando el terminal detecte que se puede estar produciendo alguna emergencia, comenzará a grabar vídeo y enviarlo a aquellos contactos que hayamos configurado previamente.

Grabación automática en los móviles Pixel. 9to5Google

Esta señal que se transmite podría ser determinante para establecer la gravedad de lo ocurrido, el lugar en el que podríamos estar si no podemos comunicarnos, o recibir indicaciones de seguridad para afrontar el escenario en el que nos encontramos con la mejor información posible. Es el caso de caídas por la calle, accidentes con el coche y cualquier otra situación de emergencia con capacidad para dejarnos inconscientes y sin posibilidad de respuesta.

Esta actualización viene a complementar toda la suite de seguridad personal que ya traían los Pixel de serie y que, como os comentábamos al principio, cada vez van adquiriendo más importancia. No en vano, el móvil se ha convertido en nuestro último recurso cuando sufrimos un contratiempo y queremos avisar a los demás de lo ocurrido, no solo para alertarnos, sino para facilitar nuestra ubicación y mejorar la llegada de los equipos médicos en caso de que nuestro estado no sea el más óptimo. Ahora, con esta grabación y envío de la señal de vídeo será un poquito más sencillo poner en contexto a las autoridades y contactos de emergencia del escenario que se podrían llegar a encontrar cuando vayan a atendernos.