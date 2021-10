¿Cuándo llegará Android 12 a tu móvil Samsung?

Este año la nueva versión de Android se está haciendo de rogar, y va a llegar un poco más tarde de lo que es habitual. Normalmente echa a andar durante el verano, a finales de agosto y comienzos de septiembre, pero no ha sido hasta esta semana cuando se ha presentado el primer móvil con este sistema, el OnePlus 9RT. En unos días se presentarán los nuevos Google Pixel 6, que deben ser los abanderados del sistema, y por tanto se dará el verdadero pistoletazo de salida al nuevo sistema. Hoy hemos conocido cuándo podrían dar el verdadero paso los móviles de Samsung al nuevo Android 12, y parece que no habrá que esperar demasiado.

¿Cuándo se estrena en los Samsung?

Pues bien, respecto de otros años, parece que el retraso de Android 12 no va a influir demasiado en los planes de Samsung, que va a lanzar la actualización en sus primeros móviles en una fecha similar a la del año pasado. Según hemos conocido hoy gracias a TizenHelp, Android 12 llegará a los primeros teléfonos de Samsung a comienzos del mes de diciembre. Normalmente las nuevas versiones del sistema han solido llegar sobre las Navidades de cada año, por lo que este 2021 podría ser incluso antes de lo previsto. Se entiende que los primeros teléfonos en contar con esta versión del sistema serían los Samsung Galaxy S21 y resto de su familia.

JUNG YEON-JE AFP

Así como los Samsung Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3, los plegables de la familia. Junto con el nuevo sistema se podrá disfrutar de la nueva versión de la capa de software, One UI 4.0. Pero lo más normal es que solo sean los S21 los que reciban la actualización antes de acabar 2021. El grueso de móviles Samsung que recibirá la nueva versión del sistema operativo lo hará durante los dos primeros trimestres de 2022, aunque en este tipo de afirmaciones hay que ser muy cautos. No son pocos los móviles que, tras más de un año en el mercado, se siguen actualizando a Android 11, por lo que no es algo descabellado pensar que puedan surgir retrasos.

Así que este año no habrá grandes cambios en la actualización de Android para los móviles de Samsung, y se seguirán los calendarios de anteriores ejercicios. Si tienes un móvil Samsung, dependerá de su antigüedad y gama para que Android 12 llegue antes, cuanto más caro, antes los recibirás, eso es lo habitual, ya que las actualizaciones van llegando desde los móviles más avanzados a los más básicos.