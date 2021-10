Windows 11 ya está aquí: cómo instalarlo ahora mismo sin esperar ‘colas’

Microsoft tenía marcado en rojo el día de hoy, 5 de octubre, momento en el que Windows 11 iba a llegar de manera oficial a todos los usuarios con Windows 10 gracias a una actualización gratuita. Es decir, como release capaz de aplicarse sobre ordenadores con un OS ya instalado. Y lo cierto es que ha cumplido su promesa con creces porque en realidad el nuevo sistema operativo lleva disponible desde ayer día 4.

Ese despliegue oficial, como sabéis, suele hacerse a través de una herramienta como es Windows Update, que es la encargada de darnos la buena nueva de que ya tenemos disponible el archivo para iniciar la instalación. Pero existe un problema y es que para satisfacer la demanda, Microsoft crea una cola de espera en la que entramos a formar parte... por lo que si se reciben millones de solicitudes, tardamos una eternidad en comenzar a recibir Windows 11.

Vamos a saltarnos esa cola

La idea no es tanto saltarnos el turno que nos toque dentro de la cola de espera como recurrir a otro sistema de instalación de Windows 11. Uno que es un pelín más laborioso pero que os permitirá tenerlo todo listo en apenas un par de horas. Y se trata, obviamente, de descargarnos el archivo ISO de instalación que viene a tener un peso de 5,52 gigas.

Descarga ahora mismo Windows 11.

Para hacerlo, nos vamos hasta la página de descargas de Microsoft, donde veremos toda una serie de alternativas: desde bajarnos la utilidad que nos indica si nuestro PC puede recibir la instalación (es decir, si cuenta con algún tipo de limitación de hardware), hasta la posibilidad de bajarnos un archivo ya configurado para que lo arranquemos desde un DVD o una llave USB. Así que nos quedamos con esta y decidimos bajar el archivo ISO.

A continuación tendremos que elegir la versión de 64-bits (es la única que se nos ofrece) y, por supuesto, el idioma. No os bajéis otro o luego tendréis un problema a la hora de descargar paquetes que se instalan y no consiguen dejar Windows completamente fino. Así que elegid el "Spanish" del listado y, por último, confirmar que os vais a bajar el archivo. Una vez que tenéis en el disco duro esa ISO, podéis, o bien descomprimirla para ejecutarla desde una unidad distinta a la principal (C:) donde tenéis Windows 10 corriendo, o bien creando una llave vUSB o DVD de arranque. De esta forma, en apenas un par de horas tendréis actualizado vuestro PC a Windows 11. Y sin esperar colas.