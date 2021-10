Podemos pide regular el alquiler de grandes propietarios para pactar el Presupuesto

La negociación que PSOE y Unidas Podemos mantienen para cerrar un pacto del Ejecutivo de coalición en torno a los Presupuestos de 2022 seguía encallada este lunes pese a que la formación morada movió ficha y rebajó su exigencia de acompañar las cuentas de un límite general de los precios del alquiler, proponiendo regular ahora solo el de grandes tenedores.

La propuesta fue trasladada este lunes por la mañana en una reunión entre la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, y el titular de Presidencia, Félix Bolaños. El objetivo de la cita era tratar de desbloquear posturas en torno a la Ley de Vivienda, en la que Podemos busca impulsar un control de precios que los socialistas aspiran a conseguir solo mediante incentivos fiscales. El preacuerdo sobre esta norma fue la llave del pacto presupuestario para 2021 y, tras un año sin avances, amenaza seriamente el acuerdo para las cuentas de 2022.

La negociación se está produciendo contrarreloj, dado que presentar los Presupuestos en tiempo y forma habría requerido hacerlo antes de finales de septiembre. Moncloa, que aspiraba a impulsarlos hoy mismo, confía en lograrlo dentro de la primera quincena de octubre a más tardar para que de tiempo a tramitarlos y aprobarlos en las Cortes antes de final de año.

Podemos trató de acercar posturas al moderar su propuesta para limitar los precios del alquiler, que se aplicaría solo a los propietarios de más de 10 inmuebles en zonas tensionadas, en lugar de regir todo el mercado como planteó inicialmente. La regulación sobre los pequeños propietarios, ofreció Belarra, se dejaría para más adelante. El ala socialista rechazó este planteamiento, según Europa Press.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró no entender por qué el PSOE no acepta este tipo de políticas cuando las familias españolas dedican “el doble a pagar el arrendamiento”, un 40% de su presupuesto, que el resto de la media europea (24%). Aunque Díaz confió en un pronto acuerdo, desde Podemos no descartan que la negociación se alargue aún “semanas” y advierten de que el acuerdo del año pasado para desarrollar la Ley de Vivienda no puede quedar en “papel mojado”.