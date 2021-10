Dos de cada tres autónomos aún no han recuperado su actividad

La recuperación de la actividad en los trabajadores autónomos va a un ritmo más lento que el que se esperaba en un primer momento. Un 67,6% de los trabajadores autónomos aún no han recuperado la actividad previa que tenían antes de la pandemia. Así se refleja en una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) para conocer la situación del colectivo y las perspectivas de futuro.

En el barómetro se advierte que dos de cada tres autónomos aún no ha recuperado su actividad. El dato contrasta con los 800.000 profesionales, esto es, un 30,3%, que afirma haber vuelto a la normalidad y tener una situación similar a la anterior a marzo de 2020.

Pese a que un 30% de los autónomos ha recuperado su actividad normal, un 23,8% de ellos indica que además de haberla recuperado ha aumentado sus ventas con respecto a las cifras que generaban antes de la pandemia.

Recuperación de la actividad

Por el contrario, un 67,6% de los autónomos no ha alcanzado la recuperación del negocio. De ese porcentaje, un 54,9% afirma que la bajada de la facturación es aún superior al 50%. Además, un 19,8% afirma que a día de hoy aún registra una bajada del 75% del negocio si se compara con cifras anteriores a la pandemia.

La situación no es nada esperanzadora para el porcentaje de autónomos que no ha logrado recuperarse de los efectos provocados por la pandemia. De hecho, del 67,6% que no ha logrado recuperarse, prácticamente la mitad, el 47,5% no descarta tener que cerrar su negocio y un 7,4% afirma que tendrá que cerrar. Tan solo el 49,5% de los autónomos dice que aunque no ha recuperado plenamente su actividad, no se plantea cerrar el negocio.

El barómetro elaborado por ATA sobre la situación de los autónomos indica también que esperan los profesionales de la situación económica. En ese sentido, el 24,8%, prevé que su negocio no se recuperará al menos hasta dentro de dos años, es decir, hasta 2023. De ellos, un 8,4% cree que en 2024 conseguirá recuperar la actividad que tenía previa a la pandemia.

Por su parte, el 30,3% afirma ya haberse recuperado y un 2,6% espera hacerlo en el último trimestre del 2021.